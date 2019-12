...und viel mehr! 18.Bezirk, Währinger Str. 125, mit der Straßenbahn ideal erreichbar - in Zamanis wunderschönem Orientgeschäft findet ihr auch noch am letzten Tag zauberhafte Geschenke: Schöne kleine Anhänger, Unikate 5.- ! Um 15.- gibt es schon glitzernde Halbedelsteinketten, und so geht es weiter, bis zu den teuren alten und neueren Teppichen, Stickereien, Gewebtem, Schnitzereien, Emailarbeiten, Kleidungsstücken (auch für Kinder!), Taschen, Mützen und viel Schmuck - ich kann gar nicht alles aufzählen. Die Kostbarkeiten kommen aus aller Herren Ländern von Afghanistan über Indien und China bis Usbekistan, dem Jemen und weiter. Und es wird alles geduldig gezeigt und erklärt.

Heute aber waren wir bei einem Konzert dort. Es wurde mit indischen Instrumenten indische Musik gespielt - dazu wurden pikante und süße Köstlichkeiten gereicht. Man konnte eine kleine Spende abgeben, musste aber nicht. Die Musik war genau das, was man wenige Tage vor Weihnachten braucht: still, meditativ, entspannend, wohltuend. Die Anwesenden unaufgeregt, ruhig, es herrschte irgendwie eine Harmonie, und man konnte mit jeder und jedem fein plaudern. Das Interesse am Orient und an Schönheit verbindet. - Die Zamanis laden regelmäßig zu Musikabenden, ihr könnt hier nachschauen: http://www.zamani-orientteppiche.at/?p=223

Wir kommen bestimmt wieder!