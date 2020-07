Erste Woche mit Mitarbeitertestungen in der Fuschlseeregion gestartet. Auch am Wolgfangsee beginnen nun die Covid-19 Tests.

FUSCHLSEE/WOLFGANGSEE. Bereits vergangene Woche haben die freiwilligen Covid-19 Tests für Mitarbeiter aus Beherbergungsbetrieben in der Fuschlseeregion gestartet. Der Tourismusverband Fuschlseeregion hat mit dem nahe gelegenen Labor Novogenia rasch gehandelt und einen kompetenten Partner gefunden für die Abwicklung. In dieser Woche startet auch das freiwillige COVID-19 Testservice in den Betrieben am Wolfgangsee. Die Auswahl des Labors, sowie die gesamte Anmelde-Koordination für die Betriebe am Wolfgangsee wurde von der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft (WTG) übernommen. Wie der Geschäftsführer Hans Wieser berichtet, hat sich die WTG auch für das PCR-Labor Novogenia entschieden:



„Die Vorteile des Labors liegen auf der Hand, zum einen werden die Testungen direkt in den Betrieben durchgeführt, das heißt, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geringstmöglichen Zeitaufwand, zum anderen hat uns die absolute Serviceorientierung, welche wir nach den ersten Telefonaten erfahren haben, überzeugt .“ Hans Wieser

Sicherer Urlaub

Ziel ist es, die Testungen in der Region flächendeckend und regelmäßig durchzuführen, um damit Mitarbeitern und Gästen maximale Sicherheit und gleichzeitig einen unbeschwerten Urlaub ermöglichen zu können. Davon ist auch Frau Schirlbauer vom Tourismusverband Fuschlseeregion überzeugt:



„Die Testungen sind eine wichtige Maßnahme, um Urlaub in der Region sicherer zu machen. Unsere Gäste sollen ihren Urlaub genießen und sich rund um wohl fühlen können. Regelmäßige Tests tragen in jedem Fall dazu bei und unterstützen eine proaktive Prävention um frühzeitiges Erkennen zu gewährleisten. Die Fuschlseeregion ist bestrebt, ihre Betriebe, sowie das PCR-Erste Woche mit Mitarbeitertestungen in der Fuschlseeregion gestartet.Labor Novogenia bestmöglich dabei zu unterstützen."

Im ersten Schritt haben sich bereits 600 Mitarbeiter beim Tourismusverband der Fuschlseeregion gemeldet, die getestet werden möchten. Am Wolfgangsee sind derzeit 528 Mitarbeiter von 26 Betrieben gemeldet. Die Testungen starten am kommenden Freitag – und werden dann wöchentlich durchgeführt. Nachdem die Registrierung der Mitarbeiter auf der Internetseite des Bundesministerium erfolgt ist, bekommt jeder Mitarbeiter einen QR Code zugesendet. Danach kann problemlos über die online Plattform von Novogenia ein Termin vereinbart werden. Der Tourismusverband unterstützt hier auch gerne und bietet Hilfe beim Registrieren bzw. koordiniert gemeinsam mit dem Labor die Termine. Der Vorteil ist, dass die Firma Novogenia die Testungen vor Ort mittels Rachenabstrich bei den Betrieben vornimmt und somit eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung gewährleistet werden kann, mit dem geringsten zeitlichen Aufwand. Testungen sind bis zu einmal pro Woche pro Mitarbeiter möglich. Das Programm soll noch bis Oktober laufen.

Ausgeweitetes Testprogramm

Der Tourismusverband Fuschlseeregion ist auch bestrebt, dass im zweiten Schritt die Testungen von Privatvermietern, Infrastrukurbetrieben, Tourismusverbandsmitarbeiter und allen, die viel mit Kundenkontakt zu tun haben, ebenfalls vom Bundesministerium übernommen werden und das Testprogramm dementsprechend ausgeweitet wird. Die Region möchte hier mit gutem Beispiel voran gehen.



"Durch die schnelle Auswertung der Tests und wir auch bei Veranstaltungen Contact Tracing machen, sollte es uns gelingen, dass wir größere Schließungen vermeiden und maximale Sicherheit gewährleisten können und es zu keiner Clusterbildung kommT." Schirlbauer

Laut Hans Wieser wurde auch vom WTG bereits beim Ministerium interveniert, die Testungen auch auf Mitarbeiter der Gastronomie- & Handelsbetriebe und Campingplätze auszuweiten; auch die Mitarbeiter der WTG möchte Wieser in das Programm aufnehmen.



„In der Gastronomie, dem Handel, sowie unseren TVB Büros, ist der Kundenkontakt ebenfalls ein enorm großer; es ist nicht einzusehen, warum diese nicht in das Test-Programm fallen.“ Wieser

Die Notwendigkeit der kostenlosen Testungen sieht Wieser absolut gegeben:



„Im Fall der Fälle, kann so im Betrieb sofort reagiert werden – ohne dass großer Schaden entsteht“.

Die WTG ist bestrebt, ihre Betriebe, sowie das PCR-Labor Novogenia bestmöglich zu unterstützen. In der ersten Testreihe wird ein Mitarbeiter der WTG persönlich das Team von Novogenia am Wolfgangsee begleiten. „Die Wege werden damit schneller und kürzer“, so Wieser.

