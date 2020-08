Die „Haunsberger Kräuterapotheke“ aus dem Obertrumer Landjugend-Jump Projekt ist nun für jeden erhältlich. Der Gewinn wird gespendet.

OBERTRUM. „Insa Haunsberg“ liegt der Landjugend Obertrum sehr am Herzen:



"Er ist nicht nur unsere Heimat, er versorgt uns auch noch mit so viel Gutem, das wir oft nicht erkennen oder zu schätzen wissen. Mit unserem Projekt 'Haunsberger Kräuterapotheke' wollen wir genau dies ändern! Wir möchten mehr Bewusstsein für unsere Natur und ihre heilenden Kräfte schaffen - 'Wia domois' eben."

Bildungslehrgang

Jump ist ein Bildungslehrgang der Landjugend Salzburg, den Lisa Seidl und Hannah Eder dieses Jahr absolvieren. Im Zuge dieses Lehrgangs, der 84 Unterrichtseinheiten umfasst, wird man auf die Planung und Umsetzung eines Projektes vorbereitet. Beendet wird der Jump-Lehrgang mit einer Abschlusspräsentation im Herbst 2020.

Selbst hergestellt

Die „Haunsberger Kräuterapotheke“ ist eine gut gewählte Mischung verschiedener Produkte, die sie in den letzten Monaten hergestellt haben. Sie haben Tinkturen und Öle angesetzt, Kräuter für einen Tee getrocknet und auch Salben hergestellt. Dabei haben sie versucht, möglichst viele „Problemchen“ abzudecken. So haben sie zum Beispiel ein Bauchweh-Öl und ein Erkältungssalz gemacht, aber auch die Feinschmecker wurden nicht vergessen. Die Kräuter haben sie direkt auf den Haunsberger Wiesen und Wäldern gesammelt. Weitere Bestandteile haben sie von Haunsberger Familien und Vereinen gesponsert bekommen. So regional wie nur möglich war/ist das Ziel.

Gewinn wird gespendet

"Was selbstverständlich sein sollte, rückt leider immer mehr in den Hintergrund. Wir möchten das ändern und selber viel über unsere Natur lernen und dieses Wissen auch weitergeben. Vom Haunsberg, für´n Haunsberg. Nach genau diesem Motto spenden wir unseren Gewinn an den Obertrumer Verein 'Active'." Das Projektteam

Der Verein „Active“ hat es sich zur Aufgabe gesetzt, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit geistigen und/oder körperlichen Beeinträchtigungen diverse Freizeitprogramme zu ermöglichen.

Hier erhältlich

Die Kisten können ab sofort unter haunsberger.kraeuterapotheke@gmail.com, sowie auf den Social-Media-Kanälen der Landjugend Obertrum erworben werden.

