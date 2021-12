Das Untersbergmuseum Fürstenbrunn öffnet ab Sonntag dem 19.12.2021 bis 6.2.2022 jeden Sonntag von 13.00 bis 17.00 seine Pforten. Zu sehen gibt es eine eindrucksvolle Krippenausstellung, die von der kleinsten Krippe und dem kleinsten Gebetsbuch der Welt bis zu Krippen von beachtlicher Größe reicht. Rupert Beran, der international bekannte Grödiger Krippenbauer, der auch der erste Obmann des Grödiger Krippenbauvereines war, stellt seine wertvollen Exponate zur Besichtigung zur Verfügung. Er war es zum Beispiel auch, der den Hintergrund der Krippe für den Vatikan malte, die Österreich dem Pabst schenkte.

Orientalische Krippen und Maisblattfiguren

Orientalischen Krippen sind bekannt, weniger bekannt sind Krippen im ehemaligen Butterfass, im Futtertrog, in Wurzeln oder auf Baumschwämmen. Figuren aus Maisblättern, aus Staniol und anderen Materialien bringen den Besucher zum Staunen. Alle Besonderheiten sind hier zu besichtigen und sie verbreiten eine besinnliche Weihnachtsstimmung. So mancher Gast wird sich auch in die Kindheit zurückversetzt finden - eine tolle Ausstellung für alle Altersgruppen!

Gegen Voranmeldung im Untersbergmuseum (Kugelmühlweg 4, 5082 Grödig) können Führungen angeboten werden, es gilt die 2-G-Regel.