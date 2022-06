Die U20-Europameisterschaften im Ringen in Rom starten gleich mit einem Erfolgserlebnis für den Ringerclub A.C. Wals. Der Ringer Matthias Hauthaler erkämpft in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm im griechisch-römischen Stil den starken zehnten Platz unter 26 Teilnehmern.

WALS, ROM. Bei der U20-Europameisterschaft im Wrestling, die vom 27. Juni bis 3. Juli in Rom, der Hauptstadt Italiens, ausgetragen wird, werden Kämpfe in 30 Gewichtsklassen ausgetragen. Matthias Hauthaler startete in der Qualifikation bei der Europameisterschaft mit einem souveränen elf zu null Punktsieg. In seinem zweiten Kampf wartete im Achtelfinale der späteren Bronzemedaillengewinner Ömercan Doğan aus der Türkei. Hier musste er sich nach gutem Kampf mit Null zu Neun nach Punkten geschlagen gegeben und die Unter20-Europameisterschaft war somit für Ihn beendet.

Leistungssteigerung bestätigt

Mit der Teilnahme bei der U20-Europameisterschaft in Rom hat Matthias Hauthaler seine Leistungssteigerung der letzte Monate bestätigt und die konsequente Trainingsarbeit mit seinem Trainer Benedikt Auer trägt nach schweren Verletzungen auch Früchte. Der A.C. Wals bedankt sich zudem bei dem Physiotherapeuten Markus Kreidler für die Betreuung bei der Unter-20-Europameisterschaft. Matthias Hauthaler hat sich mit seinem zehnten Platz für die Unter 20-Weltmeisterschaft Mitte August 2022 in Sofia (Bulgarien) qualifiziert. Die Freistilathleten des österreichischen Ringsportverbandes starten am Freitag den ersten Juli 2022 in die Bewerbe der Unter 20-Europameisterschaft.