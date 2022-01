Am siebten und am achten Jänner 2022 wird in Calw/Baden-Würtemberg der Europacup der Landesmeister (EFA Champions Cup 2022) ausgetragen. Das Damen- Faustball-Team Askö Seekirchen konnte sich als österreichischer Meister für den stärksten europäischen Vereinsbewerb qualifizieren und ist überhaupt die erste Salzburger Mannschaft die sich als österreichischer Meister für diesen Bewerb qualifizierte .

SEEKIRCHEN, CALW/BADEN-WÜRTEMBERG. Askö Seekirchen trifft am siebten Jänner 2022 im Halbfinale auf den Titelverteidiger TSV Dennach. Dennach konnte sich den Titel bereits mehrmals sichern und ist oftmaliger deutscher Meister bei den Damen. Angeführt wird TSV Dennach von der derzeit weltbesten Angreiferin Sonja Pfrommer sowie zahlreichen weiteren deutschen Natinalspielerinnen. Darunter befinden sich oftmalige Europa- und Weltmeisterinnen. Im zweiten Halbfinale stehen sich TSV Calw und der Schweizer Meister SVD Diepoldsau-Schmitter gegenüber.

Seekirchen als krasser Außenseiter

Am achten Jänner 2022 stehen sich dann die beiden Halbfinalsieger im Endspiel gegenüber, die Verlierer spielen um die Bronzemedaille. Askö Seekirchen geht als krasser Außenseiter in diesen Bewerb, zudem stellen die Flachgauer Wild Cats auch die mit Abstand jüngste Mannschaft.