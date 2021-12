Nach den drei Goldmedaillen be den Österreichischen Meisterschaften holte die Obertrumerin Magdalena Mörwals noch zweimal Gold im Schnellschach.

OBERTRUM. Nach den drei Goldmedaillen bei dem Österreichischen Meisterschaften 2021 „over-the-board“ konnte Magdalena Mörwald aus Obertrum am See auch bei den am 17. und 18. Dezember 2021 abgehaltenen Online-Meisterschaften im Schnellschach und Blitzschach in ihrer Altersgruppe „Mädchen unter 18“ beide Bewerbe für sich entscheiden und ihren 22. und 23. Staatsmeistertitel erringen. Damit hat sie 2021 im Jugendschach alle fünf Meisterschaften und fünfmal Gold gewonnen.