In Schleedorf haben sich im Jahr 2021 fünf Haushalte zu einer Lebensmittelkooperation zusammengeschlossen, um gemeinsam bei Bio-Bauern der Umgebung einzukaufen. Nach Bestellung via Internet erfolgt die Ausgabe der Lebensmittel immer freitags zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr im Wastlhaus in Schleedorf. Kürzlich wurde dort der „Tag der offenen Speis-Tür" gefeiert.

SCHLEEDORF. Die Lebensmittelkooperative namens "d’Speis" ist zunächst einmal eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, die gemeinsam und direkt bei regionalen Produzenten einkaufen. „Das Spannende an einer Foodcooperation ist, dass hier keiner einen Profit machen will, sondern die Lebensmittel zentral an einen Ort bestellt werden. Das spart viele Kilometer", so Michael Sperr von der FoodCoop Schleedorf. Da zeitliche Ressourcen knapp sind und es schwierig ist, die Hofläden der verschiedenen Bauern jede Woche zu besuchen, bündeln die Mitglieder der Lebensmittelkooperative Schleedorf ihre Energien. „Statt jeder für sich kaufen wir miteinander ein", erklärt Michael Sperr vom Verein „d’Speis FoodCoop Schleedorf" am Tag der offenen Speis-Tür. Ziel des Tages der offenen Tür ist, "d'Speis" bekannter zu machen.

Essen via Internet bestellen Die biologischen Lebensmittel werden direkt nach Schleedorf gebracht. Hier kann man die hochwertigen Produkte abholen.

Foto: Emanuel Hasenauer

hochgeladen von Emanuel Hasenauer

Die Mitglieder der FoodCoop bestellen wöchentlich bis Dienstag Mitternacht über eine Open-Source-Plattform direkt bei den mit der FoodCoop kooperierenden regionalen Lebensmittel-Produzentinnen und -Produzenten. Diese bereiten daraufhin die Bestellungen zur Abholung oder Lieferung vor und die Mitglieder holen am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr ihre bestellten Waren im FoodCoop-Raum in Schleedorf ab. „Die FoodCoop ist dabei nicht Verkäuferin, sondern lediglich Vermittlerin der Verkäufe, wodurch diese unter die landwirtschaftliche Direktvermarktung fallen", erklärt Birgit Reiger von der FoodCoop Schleedorf.



Neue Mitglieder sind willkommen