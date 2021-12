Im Jahr 2021 flossen so viele Landesmittel wie nie zuvor in den Ausbau des Radwegenetzes im Flachgau. Über 2,5 Millionen Euro wurden insgesamt in den Ausbau der Radinfrastruktur im Flachgau investiert.

Flachgau. Bereits im Jahr 2020 war der Bezirk einer der Schwerpunkte des Salzburger Radwegebauprogramms. „Mehr als 50 Prozent der Alltagswege sind kürzer als fünf Kilometer und damit oft Strecken, die ohne Probleme mit dem Rad bewältigt werden können. Besonders der Flachgau hat mit dem Einzugsgebiet rund um die Stadt Salzburg und vielen Pendlern ein enormes Potenzial für den Radverkehr. Auch heuer haben wir viel Geld im Flachgau investiert, um die Radinfrastruktur auf Vordermann zu bringen. Das Rad kann eine echte Alternative sein und wir bemühen uns daher intensiv darum, bessere Verbindungen herzustellen, um Menschen zum Umstieg auf das Rad zu bewegen“, so Verkehrslandesrat Stefan Schnöll

Radweg in Eching fertiggestellt

Der neu errichtete Geh- und Radweg in Eching an der L 115 verbindet das Ortszentrum von St. Georgen/Obereching mit der Lokalbahn-Haltestelle Obereching. „Die Lokalbahnhaltestelle Obereching wird mit der Geh- und Radanbindung für Fußgänger und Radfahrende deutlich attraktiver erreichbar. Bisher mussten Fußgänger und Radfahrende ohne eigene Infrastruktur im Freilandbereich unterwegs sein, wenn sie zu Fuß oder mit dem Rad die Lokalbahnhaltestelle erreichen wollten“, so Landesrat Stefan Schnöll. Der Bürgermeister der Gemeinde Sankt Georgen, Franz Gangl ergänzt: „Speziell für Bewohner aus den Ortsteilen Obereching, Untereching und Jauchsdorf wird die Erreichbarkeit der Lokalbahnhaltestelle erleichtert. Primär geht es bei diesem Geh- und Radweg um die Anbindung an die Lokalbahnhaltestelle, aber auch um die bessere Raderreichbarkeit nach Bürmoos“, zeigt sich der Bürgermeister erfreut über die neue Verbindung. Errichtet und finanziert wurde der Geh- und Radweg vom Land Salzburg. Die Gesamtkosten belaufen sich auf zirka 450.000 Euro.

Wichtige Radwegprojekte heuer im Flachgau

B1 Straßwalchen: GRW Brunn

B158 St. Gilgen: GRW Abersee - Zinkenbach

L101 Obertrum: GRW Hochlandsiedlung