Neumarkt: Weyringer wird Ehrenbürger

01.05.2017, 02:30 Uhr

Der Künstler wird die Trachtenmusikkapelle in Rom dirigieren

NEUMARKT (lin). Hans Weyringer - einer von Salzburgs bedeutendsten Vertretern der Bildenden Kunst - wird Ehrenbürger der Stadtgemeinde. Bürgermeister Adi Rieger will die Ehrung aber nicht im Rahmen eines üblichen Festaktes in Neumarkt abwickeln. "Das würde nicht zu Hans Weyringer passen. Nachdem unsere Trachtenmusikkapelle heuer zur Fronleichnamsprozession in den Vatikan nach Rom eingeladen wurde, ergab sich die Idee, unserem berühmten Stadtbürger die Ehrenbürgerschaft im Rom zu verleihen."In der Kirche Santa Maria dell´Anima in Rom befindet sich das von ihm gemalte Glasfenster Papst Benedikt. Und genau dort soll ihm am 17. Juni die Ehrenbürgerschaft verliehen werden. Im kommenden Herbst wird es dann noch eine Nachfeier für Hans Weyringer in Neumarkt geben.