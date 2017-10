Mehr als 200 Schüler besuchten die Plusregion-Lehrlingsmesse

20.10.2017, 09:14 Uhr

Infos aus erster Hand

"Viele Betriebe haben auf der Messe ihre Lehrlinge gleich mitgebracht, damit die Schüler aus erster Hand erfahren, was sie erwartet", erzählt Plusregion-Geschäftsführerin Birigt Ausserweger. Besonders wichtig sei, dass die Lehre mit all ihren Möglichkeiten als Grundlage zur exzellenten Ausbildung gesehen wird: "Als Plusregion zählt für uns eine starke Wirtschaftsregion. Die Basis dafür bilden Lehrlinge, die zu qualifizierten Fachkräften ausgebildet werden – darum liegt uns die Initiative ,Lehre' sehr am Herzen", so Ausserweger.