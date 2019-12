Aktuelle Meldungen der Polizei

Gefährliche Drohung in Hagenberg



HAGENBERG. Ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt bedrohte am 25. Dezember eine 64-jährige Linzerin, die mit einem zwölf Wochen alten Hund spazierenging. Der Mann soll dabei ein Taschenmesser aus seiner Hosentasche genommen, es ausgeklappt und die Frau anschließend aufgefordert haben, den Hund wegzunehmen, da er ihn sonst samt ihr absteche. Ebenso beschimpfte er die 64-Jährige gröblich. Weiters soll er ihr mit dem Messer in der Hand noch etwa 20 Meter nachgelaufen sein und sie dabei wieder mit dem Umbringen bedroht haben. Kurz nach dem Vorfall traf der 60-Jährige erneut auf die 64-jährige Frau. Dabei soll er sie mit einer Eisenstange erneut bedroht haben. Der Mann bestreitet die Tatvorwürfe und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz auf freiem Fuß angezeigt. Ebenso wurde gegen den Beschuldigten ein vorläufiges Waffenverbot erlassen.

Sachbeschädigung in St. Leonhard

ST. LEONHARD. Vorerst unbekannte Täter beschädigten am Güterweg Steinleiten zehn Schneestangen zum Nachteil der Marktgemeinde St. Leonhard. Es entstand ein Schaden von 326 Euro. Nach umfangreichen Erhebungen konnte ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk ausgeforscht werden. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

Einschleichdiebstahl in Tragwein

TRAGWEIN. Ein unbekannter Täter schlich sich in der Nacht zum 27. Dezember durch eine unversperrte Nebeneingangstür in ein Haus und durchsuchte im Erdgeschoß und im ersten Stockwerk sämtliche Räumlichkeiten. Dabei wurden zwei Frauenhandtaschen samt Inhalt entwendet. Der Schaden dürfte etwa 400 Euro betragen.

Einbruchsdiebstahl in Wartberg

WARTBERG. Unbekannte Täter drangen am 27. Dezember ins Bürogebäude einer Firma ein. Dort stahlen sie aus verschiedenen Laden Wechselgeld sowie Geld aus diversen Einnahmen in der Höhe von etwa 1.000 Euro. Außerdem fielen den Einbrechern eine Armbanduhr sowie die private Geldtasche des Betriebsinhabers samt Führerschein und eine Kreditkarte in die Hände. Weiters entnahmen sie den im Büro gelagerten Schlüssel eines Kleinbusses und stahlen das vor dem Haus abgestellte Fahrzeug.

Fußgänger-Unfall in Liebenau

LIEBENAU. Am 27. Dezember stieg ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt im Ortsgebiet von Liebenau aus dem Pkw seiner Gattin. Nachdem der Wagen wegfuhr, musste der Mann die Straße benützen, da der Gehsteig vor dem dort befindlichen Haus nicht geräumt war. In weiterer Folge rutsche der 60-Jährige auf der Straße aus, stürzte zu Boden und verlor das Bewusstsein.

Nachkommende Lenker hielten an und brachten den verunfallten zu einer gegenüberliegenden Bankfiliale. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Freistadt gebracht.

Pkw-Diebstahl in Tragwein

TRAGWEIN. Bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum 27. Dezember einen Pkw aus einer unversperrten Garage. Der Wagen war ebenfalls unversperrt und der Zündschlüssel steckte. Dem Besitzer entstand ein Schaden von 12.000 Euro.

Körperverletzung in Unterweitersdorf

UNTERWEITERSDORF. Am 28. Dezember versetzte ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Perg in der Diskothek "Evers" einem Gleichaltrigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung offenbar grundlos einen Faustschlag ins Gesicht. Der Urfahraner erlitt dabei eine sichtbare Verletzung am Auge. Weiters wurde seine Brille durch den Schlag beschädigt. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Spital gebracht.