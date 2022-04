Der 25-Jährige trat gegen die Fahrzeuge, die wegen ihm auf der Straße Richtung Kefermarkt, anhalten mussten.

KEFERMARKT. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt verließ am 8. April 2022 gegen 23:15 Uhr eine Bar in Gutau und ging auf der Kefermarkter Landesstraße Richtung Freistadt. Zuvor gab es bereits einen Streit mit zwei Personen in der Bar. Zudem ging er auf eine Person los, die er zuvor in einem Fastfood-Restaurant zufällig kennengelernt hatte und mit der er kurz mitgefahren ist. Nachdem er mitbekommen hatte, dass die Polizei verständigt wurde, verließ er zu Fuß das Ortsgebiet auf der L 1472 Richtung Kefermarkt.

Dabei mussten mehrere Fahrzeuge aufgrund der torkelnden Person auf der Fahrbahn in der Dunkelheit anhalten. Als dies der 25-Jährige bemerkte, trat er gegen die haltenden Fahrzeuge, sodass auch diese die Polizei verständigten. Aufgrund der Tritte entstand neben einer Delle auf der Motorhaube auch eine an einer Beifahrertür, weshalb der Fußgänger bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt wird.