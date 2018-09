08.09.2018, 08:50 Uhr

In der Zeit von 18 Uhr bis 22. 45 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter – am 7. September 2018 – in Gutau die Außenwand der Pfarrkirche.

GUTAU (red). Im Bereich des Haupteinganges wurde auf der Außenwand mit roter und schwarzer Farbe ein Schriftzug aufgebracht. Bislang konnten keine konkreten Hinweise auf mögliche Täter ermittelt werden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.