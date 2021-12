HOFKIRCHEN. Am 30. Dezember, gegen 17 Uhr, ereignete sich im Gemeindegebiet von Hofkirchen an der Trattnach ein Verkehrsunfall. Eine 72-Jährige und ihr 84-jähriger Beifahrer - beide aus dem Bezirk Ried - fuhren mit ihrem Pkw auf der B 141 Richtung Ried im Innkreis. Zur selben Zeit nahm ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen auf einem Parkplatz eine Probefahrt mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw vor und fuhr ohne Erlaubnis des Besitzers auf die B 141. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw der 72-Jährigen. Alle Beteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in die Krankenhäuser Wels und Ried gebracht. Der Alkotest beim 40-Jährigen ergab 2,52 Promille.