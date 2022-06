Der Stegersbacher Obst- und Gemüseverarbeiter Südobst errichtet in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt) einen zweiten Produktionsstandort. Unter dem Markennamen "Gurkenprinz" sollen im dortigen Gewerbegebiet Obst- und Gemüsekonserven hergestellt werden, wobei ein Schwerpunkt auf Bio-Produkten liegt. Das gaben die beiden Südobst-Geschäftsführer Jürgen Hagenauer und Stefan Schauer bekannt.

Stegersbach bleibt bestehen

Der Standort Stegersbach bleibe bestehen, versicherte Hagenauer: "Hier werden auch in weiterhin ausgewählte saisonale Gemüsedelikatessen produziert. Aber in Stegersbach sind wir einfach an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen. In den letzten zwei Jahren haben wir weiters das Potenzial von Bio und regionalen Produkten erkannt." Neben "Gurkenprinz"-Klassikern werde es eine Produktinnovation und eine Ausweitung auf Obst geben.

18,3 Millionen Euro

Die Südobst investiert in die Logistik- und Produktionsstätte 18,3 Millionen Euro. 3,6 Millionen Euro davon kommen als Zuschüsse von EU und Land. Der Landes-Risikokapitalfonds Athena führe entsprechendes Eigenkapital zu, teilte Harald Zagiczek, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland mit.

Produktionsbeginn Juli 2023

Rund 45 Personen werden künftig in Müllendorf tätig sein. Der Spatenstich für den Bau findet heuer im Sommer statt. Ab Juli 2023 soll bereits produziert werden. "Wir liegen hier in unmittelbarer Nähe zu unseren Obst- und Gemüsefeldern im Nordburgenland. Das bedeutet kürzere Transportwege und weniger Kühlbedarf bis zur Verarbeitung der frischen Bioprodukte", erklärte Geschäftsführer Stefan Schauer.

Die Energieversorgung des neuen Standorts werde unabhängig von ausländischem Gas sein, lobte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Zum Einsatz kommen Biomasse und Strom, was eine CO2-Einsparung von etwa 1.200 Tonnen bringe.