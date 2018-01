BFI Güssing bildet Tischler in Holzausbildungszentrum aus

25.01.2018, 04:30 Uhr

Seit 2005 werden in Güssing im Auftrag des Arbeitsmarktservice die Berufe Tischler/in, Zimmerer/in und Landschaftsgärtner/in unterrichtet."Die Nachfrage an guten Arbeitskräften ist nach wie vor vorhanden und wird in Zukunft noch steigen", betont Grandits.