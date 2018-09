Tagung in Güssing: Bio-Anteil bei Soja steigt

18.09.2018, 18:51 Uhr

Themen: Anbaupotenziale und Pflanzenschutz

44 Prozent bio

Der Anbau von Soja auf unseren Äckern steigt stetig an, und mit ihm der Anbau von Bio-Soja. Das bestätigte sich auf einer Fachtagung in der Landwirtschaftlichen Fachschule.Die Anbaufläche in Österreich ist von 2017 auf 2018 um fünf Prozent auf 67.623 Hektar gewachsen. Der Bio-Anteil davon betrug 19.355 Hektar und war um neun Prozent höher als 2017.Im Burgenland verläuft die Entwicklung ähnlich. Von den heuer bebauten 21.056 Hektar waren 9.303 Hektar Bio-Flächen. Gegenüber 2017 stieg der Bio-Anteil um zehn auf 44 Prozent.

Unkräuter bereiten Probleme

Die Saatgutproduktion und Sortenentwicklung hat sich in den letzten Jahren in Österreich sehr gut entwickelt, nannte Josef Hartmann von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit als einen Hauptfaktor.Mit dem Soja nimmt aber auch die Ausbreitung von Problem-Unkräutern zu. Ambrosia (Ragweed), diverse Gänsefuß–Arten, Amarant, Schwarzen Nachtschatten und mehrere Distel–Arten nannte Holger Kopp von der Firma BASF bei der Tagung in Güssing. Er warnte dabei vor der Verwendung nicht zugelassener Pflanzenschutzmittel und mahnte zum fachgerechten Einsatz der zugelassenen Mittel.