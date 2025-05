Die Gemeinde Rinn möchte ein komplett neues Sportzentrum zwischen Tennisplatz und Fußballplatz errichten, der Baustart soll nächstes Jahr im Frühjahr erfolgen.

RINN. Das Katinengebäude am Fußballplatz ist mittlerweile 40 Jahre alt und stark in die Jahre gekommen. Eine Sanierung des Altbestands wäre keine Lösung für die Zukunft, stattdessen soll ein neues Sportzentrum mit beachtlichen Ausmaßen entstehen, wovon sowohl die Sportvereine als auch die Bevölkerung profitierten sollen. Geplant ist auf zwei Ebenen ein Sportgebäude für Tennis und Fußball mit öffentlichem WC, Kantine mit großzügiger Terrasse und Überdachung (eventuell Umrüstung auf öffentliches Café), Lagerräume für Vereine, Sanitätsräume und Umkleidekabinen für die SportlerInnen. „Die alte Anlage war schon sehr marode. Beim Fußball und beim Tennis haben wir aktuell einen großen Zulauf und daher muss man für die Jugend unbedingt etwas tun", betont Bgm. Herbert Schafferer im BezirksBlätter-Gespräch. Ein autarkes und energieeffizientes Gebäude soll durch eine Photovoltaikanlage am Dach und Wärmepumpen entstehen. An schneereichen Wintertagen (die Loipe verläuft in diesem Bereich) haben auch WintersportlerInnen die Möglichkeit, dort einzukehren.

Finanzielle Herausforderung

Im Moment finden die Abbrucharbeiten am Altbestand statt, der Spatenstich soll bereits im Frühjahr 2023 erfolgen. Geplant wird das neue Sportzentrum vom Rinner Architekte Christian Melcher, die Bauaufsicht und die Ausschreibungen verantwortet Johannes Knoflach. Trotz der Vorfreude sieht der Bürgermeister das Projekt auch als finanzielle Herausforderung. „Die Finanzierung ist für unsere kleine Gemeinde natürlich herausfordernd. Wir waren anfangs bei einer Kostenschätzung von 1, 4 Mio. Euro – durch die Teuerung und stetigen Steigerung vom Bauindex sind wir inzwischen fast auf zwei Millionen Euro Netto gestiegen", erklärt der Ortschef, der als Ende der Bauzeit 2023/24 bekannt gibt. Zum Teil wird das Vorhaben auch vom Land Tirol unterstützt.

Fußballer spielen in Tulfes

Während der Bauzeit finden die Fußballspiele der Spielunion Rinn/Tulfes alle in der Gemeinde Tulfes statt, trainiert wird bei Bedarf aber weiterhin in Rinn. Den SportlerInnen stehen während der Zeit keine Duschen zur Verfügung, heißt es. Der Tennisplatzbetrieb bleibt über den Sommer weiterhin aufrecht. „Das neue Sportzentrum soll ein Treffpunkt für die Bevölkerung sein, nicht nur für die SportlerInnen, sondern auch für die Familien am nahegelegenen Spielplatz", so Schafferer abschließend.

