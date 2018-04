Fußgänger von Pkw erfasst

26.04.2018, 12:45 Uhr

In Rum kollidierte ein Auto mit einem Fußgänger.

RUM. Am 25.04.2018, gegen 15.30 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Mann aus Innsbruck mit seinem PKW in Rum in Richtung Hall und konzentrierte sich laut eigenen Angaben nur auf den Gegenverkehr. Dabei stieß er gegen einen in seiner Fahrtrichtung geparkten PKW und den zufällig auf der Fahrbahn neben seinem PKW stehenden 67-jährigen Lenker des PKW. Der Mann wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen. Er wurde unbestimmten Grades verletzt von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.