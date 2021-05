Was in einer gut sortierten Reiseapotheke nicht fehlen sollte: Tipps für einen unbeschwerten Urlaub.

ÖSTERREICH. Für die Erstversorgung von Alltagsverletzungen empfehlen sich Wunddesinfektion, Verbandsmaterial sowie eine regenerierende Heilsalbe. Für Wanderurlaube sind zusätzlich ein Schmerzgel, Kühlkompressen, Blasenpflaster und eine Zeckenzange ratsam.

Schmerzen und Fieber

Ebenso gehört ein Schmerzmittel (Paracetamol oder Ibuprofen, am besten in Tablettenform) zur Grundausstattung auf Reisen. Ein Fieberthermometer ist nicht nur in Malaria-Gebieten ratsam.

Insekten

Der Schutz vor Insektenstichen dient nicht nur zur Vermeidung von Hautreaktionen, sondern besonders auch der Vorbeugung sogenannter vektorübertragener Krankheiten (Borreliose, Malaria, ...). Der Wirkstoff Diethyltoluamid gilt als Goldstandard für Tropenreisen. Ein vergleichbares Wirkspektrum bietet für hautempfindliche Personen der pflanzenbasierte Wirkstoff Citridiol. Für die Linderung des Juckreizes nach Stichen gibt es eine Vielzahl kühlender Gele und Stifte. Bewährt hat sich außerdem eine punktuelle Hitzeanwendung mittels eines Temperaturstiftes.

Sonnenschutz

Ein gutes Sonnenschutzpräparat bietet einen umfassenden Schutz im UVB- und UVA-Bereich und ist frei von bedenklichen UV-Filtersubstanzen. Für ein angenehmes Hautgefühl sollte die Textur der individuellen Hautbeschaffenheit angepasst sein. Bei Sonnenbrand können kühlende Après-Sun-Produkten die Regeneration der Haut unterstützen.

ReiseübelkeitUm die Symptome von Reiseübelkeit zu lindern, werden üblicherweise Antihistaminika eingesetzt. Aufgrund der beruhigenden Nebenwirkung sollte nach der Einnahme kein Fahrzeug gelenkt werden. Eine gut verträgliche Alternative sind Ingwer-Präparate.

Die erste Maßnahme bei wässrigem Durchfall ist der Ausgleich des Flüssigkeits- und Elektrolytverlusts. Zur raschen Senkung der Stuhlfrequenz wird bei Personen ab zwölf Jahren Loperamid eingesetz. Bei Warnsymptomen einer bakteriellen Infektion (Fieber, Blut im Stuhl) ist auf andere Präparate auszuweichen. Eine gute Alternative stellt Racecadotril dar. Bei milden Verlaufsformen werden Adstringentien oder Probiotika empfohlen.

Ohrenschmerzen

Ohrenprobleme treten im Badeurlaub häufig auf, zumeist in Form einer Badeotitis. Anfälligen Personen wird zur vorbeugenden Anwendung von Ohrentropfen nach dem Aufenthalt im Wasser ans Herz gelegt. Lassen sich die Ohrenschmerzen damit nicht kontrollieren, kann auf ärztliche Verschreibung eine lokale antimikrobielle Therapie erfolgen.

Thromboseprophylaxe

Das Risiko venöser Komplikationen auf langen Reisen ist bei gesunden Personen äußerst gering. In der Regel genügen allgemeine Basismaßnahmen wie eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Gymnastikübungen (Fußwippen) und lockere Kleidung. Bestehen zusätzliche Risikofaktoren, sind wadenlange Kompressionsstrümpfen anzuraten.

