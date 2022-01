Sie hat etwas zu feiern: Sängerin und Doyenne des Sprechens und der Stimmbildung SUSANNE AMBERG SCHNEEWEIS. Da werden sie alle mit einer Darbietung kommen, na, alle nicht, aber doch viele: ihre ehemaligen Schüler, die inzwischen als Schauspieler, Sprecher, Sänger und Darsteller erfolgreiche Bühnenjahre hinter sich gebracht haben: ALICE SCHNEIDER, GERWIN REDER, ANITA ZIEHER, RUDI HAUSMANN, TANJA GHETTA, CLAIRE CORINNE, STEFAN DELAGO, KOSCHKA HETZER MOLDEN, und eventuell auch DORIS SCHRETZMAYER, LISA RABÉL sowie FLORIAN HORVATH.

In diesem Rahmen werden sie gemeinsam mit AMBERG SCHNEEWEIS „3fach-, 7fach- und 12fach-Lieder, Gedichte, G´schichteln“ in erlernt professioneller Atem-, Stimm- und Ausdrucktechnik vortragen, und wir werden sehen, ob sich dadurch nicht erst recht ihre ureigene Persönlichkeit zeigt. Am Klavier begleitet sie Japanerin HIROE IMAIZUMI.

Weiterführende Info und (Online-)Platzreservierung auf www.rotersalon.at

Wann: 22.1.2022, 19h30

Wo: Roter Salon der OESTIG LSG, Wipplingerstraße 20 EG, 1010 Wien

Freie Spende