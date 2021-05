INNSBRUCK. Endlich können auch für Kinder wieder Konzerte stattfinden. THE FLUTEMAN SHOW ist eine grandiose Konzertshow für die ganze Familie rund um das bedeutende und älteste Instrument der Menschheit – der Flöte.





Die Blockflöte ist facettenreich

Der Flötist Gabor Vosteen hat eine Vision: Er will die Welt mit dem für ihn bedeutendsten Instrument der Menschheit retten, dabei zeigt er ungeahnte Facetten der Blockflöte. Neben der klassischen Blockflöte aus Holz, präsentiert er sein musikalischen Können auch auf mehreren Plastikflöten, einer E-Flöte und einer einzigartigen Leopardenbassflöte. Musikalisch sind der Flöte offenbar kaum Grenzen gesetzt. Sie funktioniert genreübergreifend. Von Bach über Paganini bis hin zu Popmusik und eigenen Kompositionen. Bei seinen Auftritten gibt Gabor nicht nur sein musikalischen Können preis, sondern präsentiert auch sein komödiantisches Talent.

Gabor Vosteen füllt große Konzerthallen und begeistert mit seiner Show sowohl Erwachsene als auch Kinder.

Non-Profit-Organisation

Veranstaltet wird das Konzert von der Jeunesse Innsbruck. Die Non-Profit-Organisation ist einer der führenden österreichischer Musikveranstalter im Bereich klassische Musik und veranstaltete vor Corona jährlich rund 600 Konzerte für Kinder und Erwachsene. Außerdem engagiert sich die Jeunesse vor allem für die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler, Ensembles und speziell für junges Publikum. Die Bandbreite der Produktionen reicht von Kinderkonzerten über Kammermusik und Orchesterkonzerte bis hin zu Weltmusik, Jazz und zeitgenössischer Musik. Veranstaltet wird das Konzert von der Jeunesse Innsbruck. Die Non-Profit-Organisation ist einer der führenden österreichischer Musikveranstalter im Bereich klassische Musik veranstaltete vor Corona jährlich rund 600 Konzerte für Kinder und Erwachsene. Außerdem engagiert sich die Jeunesse vor allem für die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler, Ensembles und auch für junges Publikum. Die Bandbreite der Produktionen reicht von Kinderkonzerten über Kammermusik und Orchesterkonzerte bis hin zu Weltmusik, Jazz und zeitgenössischer Musik.

Wann & Wo?

Jeunesse Innsbruck

THE FLUTEMAN SHOW

Sonntag, 13. Juni – 16:00 & 18:00 Uhr

BRUX Freies Theater Innsbruck

Karten & Infos Direkt bei der Jeunesse Innsbruck per Mail an innsbruck@jeunesse.at oder per Telefon unter: +43 676 3032435