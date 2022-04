Beim Verschieben einer Palette mit einen Hubwagen wurde im keller der Schnellimbiss-Kette ein CO2-Tank bschädigt. Das Lokale musste gereäumt werden. Ein 8-Jähriger verletzte sich beim einem Snowboardunfall auf der Nordkette.

INNSBRUCK. Am 17.04.2022 um 14.45 Uhr kam es in einem Gastronomie-Restaurant in Innsbruck-Amras zu einem Gasunfall. Beim Verschieben einer Palette mittels Hubwagen im Keller des Restaurants wurde eine dort befindliche Leitung eines CO2-Tanks beschädigt. Da das Gasleck nicht sofort eingedämmt werden konnte, wurde das Restaurant durch die Mitarbeiter evakuiert und die Feuerwehr verständigt, welche den Keller absaugte. Am Einsatz beteiligt waren die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit 6 Fahrzeugen und 16 Kräften sowie die Freiwillige Feuerwehr Reichenau mit 4 Fahrzeugen und 14 Kräften. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Am Einsatz beteiligt waren die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit 6 Fahrzeugen und 16 Kräften sowie die Freiwillige Feuerwehr Reichenau mit 4 Fahrzeugen und 14 Kräften.

Foto: zeitungsfoto.at

hochgeladen von Georg Herrmann

Snowboardunfall

Am 17.04.2022 gegen 11.00 Uhr fuhren ein 10-jähriger Österreicher sowie ein 8-jähriger Österreicher mit ihren Snowboards im Schigebiet der Nordkette - Seegrube beim dortigen Funpark in Richtung Bergstation der Seegrubenbahn. Aufgrund des starken Nebels fuhren beide auf beinahe gleicher Höhe talwärts, wobei es zwischen den beiden Buben zu einer Kollision kam. Durch den Zusammenstoß wurde der 8-Jährige am Fuß verletzt und nach Erstversorgung durch die Pistenrettung mittels RTW in die Klink Innsbruck gebracht.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier