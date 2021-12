INNSBRUCK. Der TVB Innsbruck beabsichtigt die Umsetzung des Projektes „FlyOver the Alps“. Die Stadt Innsbruck unterstützt den TVB, vor allem bei der Standortsuche mit mind. 2000 m2 Platzbedarf für das Dynamic Flying Theatre.

Beschluss

"Die Stadt Innsbruck wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Suche nach einem geeigneten Standort für das Projekt „FlyOver the Alps“ ebenso wie die Vorbereitung und Umsetzung des Projektes selbst unterstützen; dies gilt auch für die Schaffung geeigneter und genehmigungsfähiger Rahmenbedingungen in diesem Zusammenhang. Die Stadt wird auf die Unterstützung durch ihre Tochtergesellschaften im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten hinwirken." Mit dem Beschluss im Stadtsenat scheint das Projekt konkrete Formen anzunehmen. "Die Realisierung des Projekts in zentraler Lage von Innsbruck ist aus touristischen und wirtschaftlichen Gründen sehr zu begrüßen", betont Bürgermeister Georg Willi. "Mit der vorliegenden Absichtserklärung bekundet die Stadt ihr Interesse sowie ihre ideelle Unterstützung für die Umsetzung." Der Stadtsenat sprach sich einhellig dafür aus.

Projektidee

Bereits im Feber 2021 startet das TVB-Projekt Adlerflug. Innsbruck aus der Adlerperspektive erleben, das will das Projekt "FlyOver the Alps" möglich machen. Dahinter steckt das sogenannte "Dynamic Flying Theatre", eine Multimedia-Installation, die Flugsimulationen nutzt und durch bewegliche Sitze und Fahrgeräte das Gefühl vermitteln will, "tatsächlich wie ein Adler zu fliegen". Beeindruckende Landschaftsaufnahmen gepaart mit VR-Technologie sorgen für einen 360-Grad-Effekt, der dreidimensionale Blick wird durch Fish-Eye-Aufnahmen verstärkt.

Herausforderungen

Die Zielsetzung mit dem Projekt eine der Top 3 Attraktionen in Tirol zu schaffen, stellt gewisse Anforderungen an Standort & Infrastruktur: Zufahrt mit Bussen & PKWs, Parkplatzbedarf, Anbindung öffentlicher Verkehr, Potential für Laufkundschaft, Infrastruktur Restaurant, Shop, etc., Platzbedarf für die Installation mind. 2000 m2. "Die Anbindung des Dynamic Flying Theaters an eine bestehende Attraktion oder eine sehr zentrale Lage ist empfehlenswert", hält der TVB Innsbruck weiter fest. In der Projektvorstellung versucht der TVB positive Stimmung für das Projekt zu machen:

"FlyOver the Alps in Innsbruck…

• ist eine EINMALIGE CHANCE → „Wenn wir es nicht JETZT machen, profitiert eine andere Stadt!“

• wird STOLZ & IDENTIFIKATION auslösen – über Kultur-, Alters- und Sprachbarrieren hinweg.

• wird FREQUENZBRINGER sein und WERTSCHÖPFUNG für Gastronomie und Handel bedeuten.

• passt 100%ig zur MARKE → alpine Exzellenz im urbanen Raum.

• wird ACHTSAMKEIT im Umgang mit unserem größten Schatz, der NATUR forcieren.

• zieht an und wird INTERNATIOANLE GÄSTE wieder nach Innsbruck bringen.

„Die Alpen - so wie man sie NOCH NIE gesehen hat – und das in Innsbruck.“

Festgehalten wird außerdem: "Es bleibt INNSBRUCK TOURISMUS überlassen, ob das Projekt „FlyOver the Alps“ bzw der Standort von Innsbruck Tourismus selbst, einem lokalen Partner oder dem kanadischen Kooperationspartner betrieben wird."

