Jede Menge Laufsportbegeisterte waren am Wochenende auf unterschiedlichen Distanzen im Rahmen, der Tirol läuft Serie unterwegs. Den Anfang machten bereits am Samstag die Kleinen beim TT-Kinderlauf. Am Samstag folgten der Frauenlauf und der Tirol läuft 10er und Halbmarathon.

INNSBRUCK. Das vergangene Wochenende brachte aus sportlicher Sicht gleich mehrere Veranstaltungen für Laufsportbegeisterte. Am Freitag stand dabei der Spaß der Kinder im Vordergrund. Auf vier unterschiedlichen Distanzen, von 400 bis 2.400 Metern, konnten sich die Läuferinnen und Läufer am Vorplatz des Landestheaters austoben. Neben dem Sportprogramm gab es unterschiedlichstes Spiel und Sportprogramm zum Ausprobieren. Außerdem gab es für Kindergärten, Schulen, Horte und andere Gruppierungen eine Verlosung, bei der unter anderem eine Feuerwehrführung bei der Berufsfeuerwehr Innsbruck oder eine Führung durch den Alpenzoo gewonnen werden konnte. Für einen Überraschungsauftritt und lachende Kinderherzen sorgte das Clownduo Herbert und Mimmi.

Herbetr und Mimmi sorgten für gute Stimmung





Traditioneller Frauenlauf

Der Tiroler Frauenlauf wartete mit einer neuen Streckenführung und Location auf. Auch hier stand der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Wie bereits in der Vergangenheit gingen die Einnahmen der Pink Ribbon Tombola in den Spendentopf der österreichischen Krebshilfe. Auf der fünf Kilometer langen Laufstrecke sicherte sich in einem packenden Finale Karin Freitag den Sieg. (19:16) Vier Sekunden dahinter landete die Schwedin Hannah Langelotz auf dem zweiten Platz. Platz drei ging an Hannah Sieberer.

Die schnellsten Frauen waren von Beginn an vorne positioniert.





Langstreckenläufe

Die Langstreckenläufe der "Tirol läuft"-Serie wurden auch heuer wieder in Einzel- und Teamwertungen ausgetragen. Beim 10-Kilometerlauf gab es eine Zweier- beim Halbmarathon eine Viererstaffel. Die Übergabe des Staffelholzes erfolgte alle fünf Kilometer am Vorplatz des Landestheaters. Wie beim Frauenlauf konnte sich zwei Stunden zuvor Karin Freitag vor Hanna Langelotz den Sieg über die 10-Kilometerstrecke sichern. Bei den Herren waren über dieselbe Distanz die Niederländer Thomas Vael und Allard Sym Sprenger nicht zu schlagen. Beim Halbmarathon sicherte sich Sarah Polak in 1:38:35 den Sieg vor Carla Greier und Michaela Oberladstätter. Den Triumpf bei den Herren feierte der Deutsche Sven Koch in der Spitzenzeit von 1:09:33, mit der er Karl Heinz Jäger und Moritz Zacherl um mehr als 15 Minuten auf den weiteren Plätzen distanzierte.

Karin Freitag sicherte sich den Sieg sowohl auf der 5 Kilometer-Distanz beim Frauenlauf, als auch den Sieg auf der 10-Kilometer-Distanz.





