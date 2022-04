Hochklassigen Beachvolleyballsport hat das Innsbrucker Beach Event heuer zu bieten. Das Turnier das in der Vergangeheit am Innsbrucker Tivoli ausgetragen wurde findet heuer am Marktplatz statt. Das Turnier fällt außerdem erstmals in die MEVZA-Kategorie und somit ist mit starker internationaler Beteiligung zu rechnen.



INNSBRUCK. Dank der neuen Location findet das heurige Beach Event erstmals im Herzen der Stadt statt. Erstmals wird das Event nicht nur im Rahmen der österreichischen win2day Beach Volleyball Tour Pro sonden auch als MEVZA*-Turnier ausgetragen. Für die Fans bedeutet dies, dass sie sich auf hochklassigen Beachvolleyballsport mit starkter internationaler Beteiligung freuen dürfen. Wie es sich für heimische Beachvolleyball-Events gehört, sollen auch Stummung und Unterhaltung nicht zu kurz kommen. Die Beachtage am Marktplatz werden daher jeweils mit Sundowner Partys inklusive Live-Djs ausklingen. Die anschließenden After Partys werden im Lokal Sixty Twenty stattfinden, wobei der Eintritt zu den Partys jeweils frei ist, die Personenzahl jedoch begrenzt sein wird.

DAs Turnier wird erstmals in der MEVZA*-Kategorie gespielt und somit ist mit einem starken internationalen Teilnehmerfeld zu rechnen.

Foto: My Beach Event Morepikzz Fotografie

hochgeladen von Michael Steger

Rahmenprogramm

Den Auftakt zum Event macht der BeachEvent Business Cup powered by BASEFIVE, der am 2. Juni stattfindent. Dabei treten Tiroler Unternehmen in 3er-Teams gegeneinander an. Im Vordergrund steht dabei aber nicht der sportliche Wettkampf, sondern viel mehr Sommerflair, Teambuilding und Netzwerken. Das Finalspiel des Firmenturniers wird ab 16.00 Uhr am Center Court am Marktplatz ausgetragen.

Das Turnier wird von 3. - 5. Juni am Marktplatz stattfinden.

Foto: My Beach Event Morepikzz Fotografie

hochgeladen von Michael Steger

Das Hauptevent

Das Internationale Volleyball-Turnier findet von 3. - 5. Juni statt. Wobei der Center-Court am Marktplatz und die Sidecourts in der Wiesengasse 20, der sogenannten Beach-WG20 sein werden. Teilnahmeberechtigt sind dabei Spielerinnen und Spieler aus Österreich, Kroatien, Ungarn, Israel, Tschechien, Slowenien, der Slowakei und Zypern sowie Wildcard Spielerinnen und Spieler. Tickets für die Spiele am Center Court sind unter ÖTicket erhältlich.

Das vollständige Veranstaltungsprogramm finden Sie unter: www.innsbruckbeachevent.com/turnier

Weitere Nachrichten aus Innsbruck lesen Sie hier.