INNSBRUCK. "Philatelie ist mehr als ein Hobby: Vermittelt Wissen, schafft Entspannung, bildet Werte und verbindet Freunde in aller Welt", erzählt Sebastian Felderer bei seinem Lehrgang für Philatelie. Auch im Olympischen Dorf gibt es Briefmarkenliebhaber und Sammler. In der Stadtblatt-Serie #meinestadt #meinverein stellen wir diesmal den "Philatelistenklub O-dorf" vor.

Philatelistenklub O-Dorf

Tradition in einem Stadtteil, der selbst noch sehr jung ist, muss kein Widerspruch sein. Ein gutes Beispiel dafür ist der Philatelistenklub im Olympischen Dorf. Bereits in den 1970er Jahren als Sektion des Briefmarkenvereins Merkur gegründet, erfolgte Anfang 1992 die eigentliche Vereinsgründung durch Siegfried Lechner, zu einer Zeit als das Sammeln von Briefmarken noch mehr in Mode war als heute.

Vereinsgeschichte

Nur eine Handvoll Sammler bildeten damals die Gründungsmitglieder. Gemeinsames sammeln, tauschen, Ausstellungen gestalten, die Jugendgruppe betreuen waren die Inhalte des Vereinslebens von Anfang an. Als 1999 ein neuer Obmann gefunden werden musste, gelang es Interimsobmann Martin Winterle in Gerhard Thomann eine Führungspersönlichkeit zu gewinnen, mit der das Vereinsgeschehen eine völlig neue Wendung nahm. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert. Mit dem Bezug des eigenen Vereinsheimes im Jahre 2006 bekam der Klub das heutige, vorher undenkbar gewesene Erscheinungsbild. Heute zählt der Klub Ober 150 aktive Mitglieder und damit zu den größten Vereinen Österreichs. Die Klubmitglieder kommen nicht nur aus Innsbruck, sondern aus ganz Tirol incl. Südtirol. Seit genau 20 Jahren sind wir mit unseren Sammlerfreunden in Garmisch-Partenkirchen eng verbunden.

Vereinsarbeit als Erfolgsbasis

Neben allen Aktivitäten rund um die Briefmarke selber, sind es vor allem Postkarten, Stempel und die Postgeschichte, eng verknüpft mit der Erforschung der Heimat, mit der sich unsere Mitglieder beschäftigten. Spezielle Sonderstempel für die österreichische Post entwerfen Vereinsmitglieder seit jeher. Eigene personalisierte Marken unseres Vereines gibt es bereits seit 14 Jahren. Durch die großzügigen räumlichen Gegebenheiten konnte im Laufe der Jahre für Information und Fortbildung eine perfekt organisierte Bibliothek aufgebaut werden, die den Mitgliedern kostenlos zur Verfügung steht.

Soziale Medien

Trends aufzuhalten bedeutet nicht gegen den Strom zu schwimmen, sondern über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. In diesem Sinne wird seit fast 10 Jahren unsere Homepage www.philatelistenklub-odorf.com von Herbert Wiessner tagesaktuell betreut. Weltweit werden auf diese Weise Auslandsösterreicher wie Sammler über alle unsere Aktivitäten informiert. Die Präsentation eines modernen Vereines ist nur in Zusammenarbeit mit den regionalen Printmedien möglich. Nur so können interessierten Sammlern die vielen Möglichkeiten, die eine Klub-Mitgliedschaft mit sich bringt, veranschaulicht werden. Für Kinder und Jungsammler sind selbstverständlich alle Leistungen des Klubs kostenlos. Über die Leistungen unserer Mitglieder legen die zahlreichen Werbeschauen und Beteiligungen bei großen Ausstellungen im In- und Ausland ein gutes Zeugnis ab. Alle diese Präsentationen, egal ob lediglich ein paar Ausstellungrahmen zu einem beliebten Thema im regionalen Altenheim aufgestellt werden oder philatelistisch an einem landesweiten Großprojekt wie dem 500. Todestag von Kaiser Maximilian 2019 mitgearbeitet wird, alles ist letztlich auch Werbung für ein erfüllendes Freizeitvergnügen.

Nach allen Seiten offen ...

... ohne auf das Bewährte zu vergessen. Das Gemeinsame über das vermeintlich trennende zu stellen, eine Grundphilosophie unseres Klubs. In unserem Verein wird all das gefördert. Was der einzelne Sammler für erhaltenswert und wichtig hält. Es spielt dabei keine Rolle ob es sich um Briefmarken. Stempel, alte Briefschaften oder Postkarten, Münzen, Medaillen, Bier- oder Sahnedeckel, Modellautos oder Wundereierfiguren handelt. Niemand wird wegen seiner Neigung belächelt, aber jeder unterstützt den anderen in seinem Hobby.

Gemeinsame Treffpunkte

Gerade hier beweist unser Klub seine Stärken im positiven Sinne. Durch die regelmäßigen Besuche von In- und ausländischen Sammlern können bei den, jeden Donnerstag stattfindenden Sammlertreffen, preiswert fehlende Stücke gekauft werden. Die zweite, viel benutzte Gelegenheit zum Erwerb kleiner Raritäten stellt die, längst zur Institution gewordene, Vereinsversteigerung an jedem ersten Donnerstag im Monat dar. Wer wirklich etwas Besonderes sucht hat dazu zweimal im Jahr Gelegenheit. Immer im Frühjahr und im Herbst finden unsere Börsen im Saal des centrum odorf statt. Daran nehmen immer zahlreiche Händler aus dem In- und Ausland sowie die österreichische Post teil. Die Besucher kommen aus ganz Österreich sowie dem benachbarten Ausland. Zudem unternimmt unser Verein Ausflüge zu großen Briefmarkenbörsen und Ausstellungen. Sollte jemand seine eigene oder eine geerbte Sammlung verkaufen wollen, sind wir

der richtige Ansprechpartner. Der Obmann und ein Team erfahrener Sammler beraten kostenlos und unverbindlich nach Terminabsprache. Eine Mitgliedschaft im Klub ist dazu nicht notwendig.

Wir laden herzlich ein. Jeden Donnerstag (außer Feiertage) treffen wir uns ab 14 Uhr in unserem Klublokal in der Kajetan-Sweet-Straße 1 im ersten Stock. Wir freuen uns über jeden Besuch. Informationen erteilt gerne unser Obmann, Gerhard Thomann unter 06767277446 oder g.thomann@chello.at. Alle Infos finden Sie auch auf unserer Homepage www.philatelistenklub-odorf.com

