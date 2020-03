Raub in Innsbruck

HÖTTING. Zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre) wurden am 8. März gegen 20:00 Uhr im Bereich Bachlechnerstraße/Höttinger-Au (Nähe Brücke/Straßenbahnhaltestelle) ausgeraubt. Eine Bande von 4 - 5 jugendlichen Personen haben die beiden angehalten und verlangen ihr Bargeld. Nachdem sie den 14-Jährigen geohrfeigt haben übergaben die zwei Jugendlichen ihr Geld an die Täter. Der Raub wurde von den Opfern erst zeitversetzt bei der Polizei angezeigt.

Täterbeschreibung:

Es handelte sich um mehrere Jugendliche (eine Frau) im Alter von ca. 17 Jahren. Ein Mann trug eine rote Jacke mit weißem Fell, ein Mann trug eine blaue Bomberjacke mit einer schwarzen Kapuze und ein weiterer Mann mit schwarzen lockigen Haaren trug einen roten Pullover. Die Frau hatte gelockte schwarze schulterlange Haare. Alle sprachen ausländischen Akzent. Um zweckdienliche Hinweise an das Kriminalreferat beim Stadtpolizeikommando (Tel. 059133/753333) wird ersucht.