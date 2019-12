Klar sind komfortable und schnelle Seilbahnanlagen wichtig. Schließlich wollen wir alle möglichst rasch auf den Berg. Oben angekommen zählen nur noch Schnee und Piste – je länger, desto besser. Wir haben uns nach den längsten Abfahrten im Land umgesehen. Doch keine Angst, niemand muss in einem Stück vom Gipfel bis ins Tal abfahren. Schließlich locken am Pistenrand unzählige Skihütten und Bergrestaurants.

Die längsten Skipisten

Für manche mag das etwas überraschend sein, aber eine der längesten Abfahrten in Tirol befindet sich am Glungezer. Mehr als 15 Kilometer sind es vom Schartenkogel (2.304 m) hinunter nach Tulfes (923 m). Ein wenig hängt es davon ab, welchen Weg die SkifahrerInnen einschlagen.

Fast gleich lang ist die Abfahrt von der Schwarzen Schneide (3.340 m) am Rettenbachferner zur Talstation in Sölden (1.370 m). Dabei werden übrigens rund 2.000 Höhenmeter überwunden. Zusammen mit der „Höhenmeter“-Tour in der Zillertal Arena – diese führt vom Übergangsjoch (2.500 m) auf einer Länge von zehn Kilometern hinunter nach Zell am Ziller (575 m) – zählt sie damit zu den Skipisten mit dem größten Höhenunterschied.

Die höchstgelegene Piste Tirols startet übrigens in 3.440 Meter am Hinteren Brunnenkogel am Pitztaler Gletscher.

Die steilste Piste und Skiroute

Die rund 380 Höhenmeter der legendären Piste Nummer 34 am Penken in Mayrhofen nehmen sich das fast schon bescheiden aus. Die „Harariki“ zählt aber mit einem Gefälle von bis zu 78 Prozent zu den steilsten Skipisten Österreichs. Ein bisschen Respekt darf da schon sein. Insgesamt ist die Abfahrt rund zwei Kilometer lang, der eigentliche Steilhang erstreckt sich über 400 Meter.

Eine echte Herausforderung und absoluten Könnern vorbehalten bleibt die Karrinne auf der Innsbrucker Nordkette. Unter den Skirouten gilt sie mit ihren 70 Prozent Gefälle als eine der steilsten Europas.

Legendäre Skiroute und Skitour

Eine der längsten und wohl auch legendärsten Skirouten ist die „Wilde Grub‘n“ am Stubaier Gletscher. Von der Bergstation Wildspitze (3.210 m) geht es zuerst über reguläre Pisten und später zehn Kilometer durch unberührtes Gelände zur Talstation Mutterberg (1.750m).

Nochmals zurück zum Glungezer, der mit einer der längsten Hüttenanstiege Tirols auch für die Tourengeher ein Superlativ zu bieten hat: Wenn es die Schneelage im Inntal erlaubt, geht es von der Karlskirche in Volders über rund 2.100 Höhenmeter hinauf zur ­Glungezerhütte (2.610 m). 

Mehr Infos und News rund um das Wintervergnügen in Tirol finden Sie in der Bezirksblätterbeilage "Freizeit". Hier online lesen: Innsbruck Stadt und Land