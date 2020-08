INNSBRUCK. Am Samstag warten drei Stadt-Derbys auf die Innsbrucker Fußballfreunde. In der Regionalliga Tirol trifft Tabellenführer SVG Reichenau auf den Tabellendritten FC Wacker Innsbruck II. In der Landesliga West gibt es das Duell des IAC (Tabellenführer) gegen die SPG Innsbruck West und als Vorspiel das Derby des IAC 1b gegen die SPG Innsbruck West 1b.

Vorverkauf

Karten für das Derby in der Regionalliga gibt es nur im Vorverkauf. Coronabedingt ist die Zuseherzahl mit 200 Personen limitiert. "Auch für das Stadtderby unserer KM gegen den FC Wacker Innsbruck II gilt die COVID-Beschränkung von maximal 200 Zuschauern! Karten werden ausschließlich im VORVERKAUF am Freitag, 21.08.2020, ab 17:30 Uhr direkt an der Sportplatzkassa ausgegeben. Pro Käufer*in sind maximal 2(!) Karten erhältlich. Tageskassa nur für das Spiel unserer KM2 gegen den SV Längenfeld Fussball (Anpfiff um 15 Uhr)", ist der Facebook-Seite des Vereins zu entnehmen. Nach 4 Runden liegt die Reichenau mit 10 Punkten ungeschlagen an der Tabellenspitze, der FC Wacker Innsbruck II ist ebenfalls ohne Neiderlage und hält bei 8 Punkten. Geleitet wird das Spitenspiel von Stefan Gamper, assisitiert von Engin Isgören und David Astl. Es ist das achte Aufeinandertreffen der beiden Innsbrucker Vereine. Das Torverhältnis spricht mit 19 zu 15 für die Reichenau.

Doppel-Derby

Am ASKÖ-Platz in der Radetzkystraße treffen die Teams des IAC und der SPG Innsbruck West aufeinander. Den Auftakt macht das Duell der 1b Mannschaften um 15 Uhr. Der IAC 1b liegt auf Platz 5 der Tabelle, die SPG Innsbruck West 1b auf Rang 8. Geleitet wird das Derby von Christoph Huber. Um 18 Uhr geht das Derby in der Landesliga West über die Bühne. Der IAC liegt mit 6 Punkten und einem Torverhältnis von 12 zu 1 nach zwei Runden an der Tabellenspitze. Die SPG Innsbruck West hält bei einem Torverhältnis von 2 zu 2 sowie 3 Punkten und liegt auf Platz 6.

Heimspiele

Heimspiele gibt es auch für die UNION Innsbruck in der Hypo Tirol Liga am Sonntag um 11 Uhr gegen den SV Kirchbichl am Fennerplatz, als Rahmenprogramm gibt es eine Weißwurstparty. Den SK Wilten in der Bezirksliga West am Samstag um 19 Uhr gegen Zirl 1b am Besele. Inder 1. Klasse West für die UNION Innsbruck 1b am Sonntag um 14 Uhr auf der Fenner gegen Nasserreith sowie dem SVI 1b am Sonntag um 17 Uhr gegen Sellraintal in der Wiesengasse.

