Schlossstraße 20, 6020 InnsbruckUm Herkules ranken sich viele Sagen. Ihnen geht die Themenführung im Schloss und in der Sonderausstellung nach und zeigt auf, warum gerade dieser Held für Erzherzog Ferdinand II. und die Habsburger so bedeutsam war.

Anlass für das HERKULES-SPECIAL ist die Sonderausstellungsreihe »Zu Gast in Ambras«, die jeden Herbst ein ausgewähltes Meisterwerk aus den Beständen des Kunsthistorischen Museums Wien nach Schloss Ambras bringt. Der derzeit ausgestellte Gast aus der Kunstkammer Wien ist ein Highlight aus der ursprünglichen Ambraser Sammlung Erzherzog Ferdinands II.: der »Jugendliche Herkules«.Der »Jugendliche Herkules« gilt als eine der schönsten Bronzefiguren der Spätrenaissance überhaupt. Die einzigartige Skulptur »all´antica« ist die kurze Zeit bis 31. Oktober 2017 an ihrem ursprünglichen Ort zu sehen.Das HERKULES-SPECIAL ist eine Spezialführung von Schloss Ambras Innsbruck und findet im Rahmen des Jubiläumsjahr #ferdinand2017 statt. Treffpunkt an der Museumskassa.