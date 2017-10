Innsbruck : bilding |

… ist eine experimentelle, lautmalerische Kunstradiosendung von und für junge Menschen ab 8 Jahren



Radio Grafitty ist eine neue Kunstradiosendung von und für junge Menschen vom bilding in Kooperation mit Radio Freirad.



Im zweiwöchigem Rhythmus wird in unserer Radio Werkstatt lautmalerisch gearbeitet – wie das geht? z.B. mit Radiowellen malen – Sendelöcher ausgraben – mit Lichtwellelementen bauen – Geschichten ausdenken und in Bildern erzählen … . Wir werden Farben, Formen und Konstruktionen zum Hören bringen, Lautes und Leises, Buntes und Kugelrundes, Reales und der Wahrheit Nahes empfangen und senden und in einem großen Experiment tonstark ausstrahlen.



Radiowerkstatt ab 8 Jahren, kostenlos

Anmeldung bis spätestens 2 Tage vorher unter info@bilding.at