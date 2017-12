Ritueller Feuertanz

AT

Rituale spielen schon von altersher in unserer Kultur und unserem Alltag eine wichtige Rolle. Gerade wenn das Jahr sich zu Ende neigt, bekommen diese eine besondere Zuwendung ( zb. Rauhnächte).

An diesem Abend werden wir unsere Belastungen, Sorgen und Ängste vom alten Jahr dem Feuer übergeben, loslassen. Wir tanzen gemeinsam ums Feuer und verbinden uns mit der Fülle und Energie die wir uns im neuen Jahr wünschen.

Teilnahme aufgrund des begrenzten Platzangebotes nur mit vorheriger Anmeldung und Zusage meinerseits.

Kosten 15 € pro Person, diese kommen gänzlich einem Waisenhaus in Sri Lanka zu Gute.

Bei Interesse bitte telefonisch melden, dort wird näheres über die Veranstaltung bekannt gegeben und besprochen.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden jeder Art.

Veranstaltungsort:

Tel.: +43 (0) 676 954 65 65

Email: info@koerperbalance-tirol.at

www.koerperbalance-tirol.at