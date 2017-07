Altersarmut betrifft Frauen besonders stark

18.07.2017, 11:47 Uhr

TIROL. Der aktuelle Einkommensbericht 2016 des österreichischen Rechnungshofes beziffert das durchschnittliche mittlere Bruttojahreseinkommen von Pensionistinnen auf 13.902 Euro, wohingegen Männer 23.802 Euro Pension beziehen. Damit erreichen Frauen nur 58 Prozent der Pensionsbezüge von Männern.

Hohe Armutsgefährdung

Besonders hoch ist der Unterschied bei den Alterspensionen: Hier erreichen Frauen mit durchschnittlich 13.418 Euro nur 53 Prozent der Alterspensionen von Männern mit im Schnitt 25.506 Euro.Anlässlich dessoll auf die ungleiche Pension zwischen Männern und Frauen aufmerksam gemacht werden. Eine Lösung ist allerdings noch nicht gefunden worden.In Anbetracht der steigenden Zahl an Ehescheidungen, aber auch in Hinblick auf die höhere Lebenserwartung ist die Armutsgefährdung bei Frauen, die lange nicht erwerbstätig waren oder in Teilzeit gearbeitet haben, besonders hoch.

Gesamtgesellschaftliches Problem

Als arm bzw. armutsgefährdet gelten Personen, die monatlichhaben. Alleinstehende PensionistInnen mit niedrigem Einkommen haben Anspruch auf die sogenannte Ausgleichszulage, sofern ihre Pension (inklusive anderer Einkommen) einen bestimmten Richtsatz nicht erreicht. Dieser Richtsatz liegt 2017 bei 889,84 (alleinstehende PensionsbezieherInnen) bzw. 1.000 Euro (alleinstehende PensionistInnen mit mindestens 360 Beitragsmonaten in einer Pflichtversicherung aufgrund einer vorangegangenen Erwerbstätigkeit). Da aber auch die Einkommen von Partnern bei der Ermittlung herangezogen werden, haben viele Pensionistinnen unter dem Richtsatz keinen Anspruch auf diese Ausgleichszulage und sind wiederum auf das Einkommen des Partners angewiesen, können über dieses aber nicht selbstständig verfügen.„Lohnungleichheit schafft Pensionsungleichheit“, fasst LRin Baur zusammen. „Diese Unterschiede in der Entlohnung von Frauen und Männern sind ein gesamtgesellschaftspolitisches Problem, welches nicht von heute auf morgen gelöst werden kann“, weiß LRin Baur.