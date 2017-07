Euregio Summer Camp 2017 startete in die fünfte Runde

17.07.2017, 15:29 Uhr

Zum fünften Mal fand das Euregio Summer Camp für Jugendliche bis 14 Jahre statt. Die Jugendlichen verbrachten eine Woche in der Nähe von Brixen.

Ziel des Euregio Summer Camps

Große Programmauswahl

Weitere Informationen

Weitere Themen

TIROL. 47 Kinder von elf bis 14 Jahren aus Tirol, Südtirol und dem Trentino verbrachten eine Woche im Euregio Summer Camp im Kloster Neustift bei Brixen. Das Thema des Euregio Summer Camps lautete "Natur trifft Kultur"Das Euregio Summer Camp soll Kinder aus den drei Euregio-Regionen zusammenbringen und die Euregio Gemeinsamkeit stärken. Dabei sollen die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, ihre Heimat besser kennen zu lernen, sprachliche Barrieren sollen überwunden werden. "Das Projekt ist ein klares Bekenntnis an die Gemeinsamkeiten der Europaregion, in der das Miteinander im Vordergrund steht“, so Landeshauptmann Günther Platter. Im Vordergrund stehen gemeinsame Aktivitäten.Das Euregio Summer Camp fand von 09. bis 16. Juli 2017 statt. Während dieser Woche wurde den Jugendlichen ein breite Programm angeboten: Es wurden landestypische Spezialitäten gekocht, Lieder in deutscher sowie italienischer Sprache gesungen, Filme geschaut, Spiele gespielt und bei Wanderungen die umliegende Umgebung erkundet. Auch das Büro der Euregio besuchten die Jugendlichen.Weitere Nachrichten aus Tirol gibt es hier: Nachrichten aus Tirol