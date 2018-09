Rapoldipark: Licht- und Überwachungsanlagen sind fertig

23.09.2018, 08:00 Uhr

Ein neues Sicherheitssystem wurde im Rapoldipark installiert

72 Kameras erfassen den gesamten Park. Mit dieser enormen Dichte an Überwachungstechnologie gehört der Rapoldipark ab sofort zu den am stärksten kontrollierten Arealen in der Stadt. Zudem wurde ein Lichtsystem installiert, das von der Polizei im Bedarfsfall ein- und ausgeschaltet werden kann – von der Leitstelle aus. Diese Maßnahmen sollen das subjektive Sicherheitsgefühl der Besucher des Parks heben, betonten Polizeichef Martin Kirchler, Vizebgm. Franz Gruber und IKB-Chef Helmuth Müller.