Schulskikurse bringen Kinder auf die Piste

15.05.2017, 10:28 Uhr

Die Initiative Skifahr‘n bringt Kinder zum Skifahren. In der vergangenen Saison waren rund 46.500 mit Schulskikursen auf der Piste.

Wintersport wichtig für den Tiroler Wintertourismus

Die Initiative „Skifahr’n“

TIROL. Auch heuer gab es in Tirol wieder die Initiative Skifahr'n. Mehr als 46.500 Kinder und Jugendliche nutzten diese Aktion des Landes Tirol."Für die zukünftige Entwicklung des Tiroler Wintertourismus ist es enorm wichtig, dass der Skisport auch in der heimischen Bevölkerung verwurzelt bleibt. Deshalb bemühen wir uns, schon die Kleinsten für diesen Wintersport zu begeistern.", so Landeshauptmann Günther Platter. Das Projekt des Landes Tirol wird unterstützt durch die Tiroler Seilbahnwirtschaft, den Österreichischen und Tiroler Ski- und Skilehrerverband, die Tiroler Wasserkraft, die Tiroler Versicherung sowie Sport 2000 und durch den Landesschulrat für Bewegung und Sport, Wolfgang Oebelsberger.Bei der Initiative „Skifahr’n“ erhalten SchülerInnen in 76 Tiroler Skigebieten Vergünstigungen und verschiedene Angebote. Dazu zählen gratis Tageskarten für Schulklassen der zehnten bis 13. Schulstufe. Die Initiative gibt es nun seit dem Schuljahr 2004/05 in Form der Tiroler Schulskitage. In der Wintersaison 2014/15 wurde sie zur Initiative Skifahr’n ausgebaut. Zu Beginn nahmen rund 7.000 SchülerInnen an der Aktion teil. Heuer waren bereits 46.500 SchülerInnen mit dabei. Mehr als 100.000 Gratis-Tageskarten wurden ausgegeben.