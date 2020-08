Die Kanutouren auf der Raab erfreuen sich großer Beliebtheit und daher fand diese Woche (30.07.) wieder eine ganz spezielle Befahrung der Raab statt. In Zusammenarbeit mit dem Naturpark Raab leiteten Elias Hoffman und Andreas Lipp (beide Naturverein Raab) eine gewässerökologische Erkundungstour.

Die 15 naturinteressierten TeilnehmerInnen haben sich für diesen speziellen Termin angemeldet um mehr über den besonderen Lebensraum der Raab-(Auen) zu erfahren. Auf einer Strecke von 5km informierten die zwei ausgebildeten Naturschutzorgane über die Geschichte der Raab, über Gewässerökologie, Neophyten, und zeigten auf wie vielfältig Flora und Fauna in und an der Raab ist. Es wurden nicht nur Biber, Otter, und Eisvogel vorgestellt, sondern auch die vielen (un-)bekannten Fischarten der Raab, Krebse und Muscheln. Ein wichtiger Punkt war auch das Benthos, also die Lebenwesen der Bodenzone eines Gewässers. Außerdem wurden auch die speziellen Baum- und Pflanzenarten der Raab-Auen aufgezeigt, sowie Neophyten (eingeschleppte Arten).

Die TeilnehmerInnen konnten danach den Badespaß auch gleich nutzen um sich umzusehen und nach Krebsen und Muscheln zu tauchen.

"Diese Tour hat meine Wahrnehmung der Raab total verändert", so einer der begeisterten Teilnehmer.