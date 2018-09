24.09.2018, 01:16 Uhr

Zum 25. Mal bewiesen herzig anmutende Quiecker ihre Laufqualitäten beim beliebten Traditionsrennen.

Bestes Wetter, gute Laune und ein dezenter "Schweine-Duft" waren die Merkmale des traditionellen Schweinerennen in Kalch.hatte wieder 19 Vierbeiner perfekt auf das Rennen vorbereitet. Mit Namen wie "Rudi Rüssel", "Flotte Lotte", "Schumi" und "Hexi" war die Startliste illuster besetzt. Charmant durch das Renn-Event führte bereits zum 25. Mal

Im Finale setzte sich "Hexi" an die Spitze und gewann mit dem Vorsprung einer Rüssellänge vor "Buschl". Mit "Hexi's" Sieg freuten sich auch Gäste aus der Schweiz, denn sie kamen der Siegeszeit am Nächsten. Eifriges Wettbieten bot auch "Grunzis" Gewicht. 14 Zuseher tippten mit 172 kg genau richtig. Schlussendlich entschied das Erdäpfelwerfen, bei dem "Grunzi" einen neuen Besitzer aus Slowenien fand.Vom bunten Treiben in Kalch zeigten sich BügermeisterVizebürgermeisterinundbegeistert.