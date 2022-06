Landeshauptmann Kaiser, Landessportdirektor Arthofer und LSVK-Mörtl informierten – Über 3.500 Kinder sind bereits für die Veranstaltung in der Villacher Alpen Arena angemeldet.

KÄRNTEN. Rund 35 verschiedene Sportarten können Schulen sowie sportbegeisterte Bürgerinnen und Bürger beim "Tag des Sports" am Mittwoch, 6. Juli, in der Villacher Alpen Arena ausprobieren. Über 3.500 Schülerinnen und Schüler haben sich bereits angemeldet – ein neuer Teilnehmendenrekord.

Vielfältiges Angebot

Sportfachverbände und Vereine werden ihre vielfältigen Angebote präsentieren. Darüber informierten heute, Freitag, Sport- und Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, Landessportdirektor Arno Arthofer und der Präsident des Kärntner Landesskiverbandes, Dieter Mörtl, in einer Pressekonferenz im Spiegelsaal der Landesregierung. Kaiser nahm dabei auch zur vom Bund angedachten Verlegung des BORG Klagenfurt mit dem Schulsportleistungsmodell Kärnten (SSLK) in die Innenstadt Stellung.

Zugang zum Sport ermöglichen

"Wir wollen alles tun, um jungen Menschen den Zugang zum Sport zu ermöglichen", so Kaiser. Es gehe darum, Freude am Sport zu wecken, auch im Sinne der Gesundheit und des Wohlbefindens. Der Landeshauptmann warf in diesem Zusammenhang ein, dass sich die Corona-Pandemie auch auf die schulische Sportausübung ausgewirkt habe.

Auch seltene Sportarten

Umso mehr Bedeutung würden Veranstaltungen wie der "Tag des Sports" haben. "Wir stellen dort auch Sportarten wie zum Beispiel Tauchen vor, zu denen man sonst nicht so leicht kommt", kündigte Kaiser an. Er dankte der Stadt Villach mit Bürgermeister Günther Albel und Sportstadtrat Harald Sobe für die Unterstützung, vor allem aber auch den teilnehmenden Sportverbänden und Vereinen. Die 1.600 Sportvereine Kärntens mit rund 180.000 Mitgliedern würden ein enormes Potential darstellen.

35 Stationen

Arthofer sagte, dass man die 35 Stationen so in der Alpen Arena aufgebaut habe, dass sich die Schülerinnen und Schüler nirgends lange anstellen müssen. Highlights seien u.a. ein Fußballturnier in der Auslaufzone der Sprungschanze, ein Flying Fox oder aber auch ein Tauchbecken. Der Landessportdirektor verwies darauf, dass die Alpen Arena eine wichtige Ganzjahressportstätte sei und selbst schon über 20 Sportarten beherberge.

Junge Menschen ins Vereinsleben bringen

Mörtl hob hervor, wie wichtig es sei, Breiten- und Leistungssport miteinander zu verbinden und junge Menschen ins Vereinsleben zu bringen. Beim Landesskiverband merke man durch den aktuell sehr starken Zuwachs an Nachwuchssportlerinnen und -sportlern, wie groß der Hunger auf Sport ist. Seitens des Landesskiverbandes werden beim „Tag des Sports“ auch einige Spitzenaktive dabei sein.

Kaiser gegen Verlegung des BORG

Der Landeshauptmann sprach sich im Zuge der Pressekonferenz klar gegen die vom Bund angedachte Verlegung des BORG Klagenfurt mit dem Schulsportleistungsmodell Kärnten (SSLK) von der Hubertusstraße in die Innenstadt aus. "Die Logik spricht dafür, diese Schule neben den dortigen Sportstätten zu belassen", so Kaiser. Er appellierte an den Bund, diese Maßnahme zu überdenken sowie den Campus bei der Pädagogischen Hochschule zu nutzen und zu erweitern.

Kaiser spricht mit Bildungsminister

Sollte eine Verlegung des BORG unabwendbar sein, sollte zumindest daran gedacht werden, das SSLK als dislozierte Klassen am bisherigen Standort zu belassen. Kaiser will darüber mit dem Bildungsminister auch im Rahmen der nächsten Bildungsreferentenkonferenz sprechen.