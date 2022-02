Kärnten ist Sportland - so zumindest das Credo von vielen Verantwortlichen des Landes. Auch im Spitzensport will man sich behaupten und das zu großen Teilen mit Erfolg. Besonders der Para-Sport ist in Kärnten nicht zuletzt durch unsere Alpinen zum Aushängeschild geworden. Heute wurden unsere drei Stars der vergangenen WM geehrt.

KÄRNTEN. Markus Salcher und Elina Stary eroberten bei der Paraski-WM in Lillehammer insgesamt fünf Medaillen. Markus Salcher konnte in der Abfahrt und im Super G jeweils Gold erobern. Elina Stary holte mit Guide Celine Arthofer Silber im Riesenslalom und Slalom und im Parallelslalom Bronze. Sportreferent Peter Kaiser empfing die beiden Ausnahmeathleten heute im Spiegelsaal. Markus Salcher wurde die Sportleistungsmedaille in Gold verliehen, Elina Stary und Celine Arthofer die Sportleistungsmedaille in Silber.

"Ihr seid Aushängeschilder"

"Wir gratulieren euch heute zu den WM-Medaillen und hoffen auf ein baldiges Déjà-vu, wenn ihr von den Paralympics aus Peking zurückkehrt. Ich wünsche euch viel Erfolg", sagte Peter Kaiser. Er hob auch die Vorbildwirkung der beiden Sportler hervor: "Ihr sorgt mit euren Erfolgen und mit eurem sympathischen Auftreten weltweit dafür, dass Kärnten im besten Licht erscheint. Ihr seid Aushängeschilder für den Para-Sport und zeigt, wie wichtig Inklusion im Sport ist. In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch beim Landesskiverband bedanken."

"Wir halten euch die Daumen"

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig zeigte sich beeindruckt von den Leistungen der Sportler: "Ich bin begeistert von euren Leistungen und halte euch für China die Daumen." Der Präsident des Landesskiverbandes Kärnten (LSVK), Dieter Mörtl, hob die Leistung der Sparte Paraski innerhalb des Verbandes hervor: "Die Sportler sind bei uns voll integriert. Sie trainieren bei uns ständig mit und überzeugen mit ihren Leistungen", betonte Mörtl.

Glückwünsche des Olympiazentrum Kärnten

Landessportdirektor Arno Arthofer berichtete über den Werdegang von Markus Salcher und überbrachte Glückwünsche des Teams des Olympiazentrums Kärnten: "Ich möchte dir von Seiten des Teams des Olympiazentrum Kärnten gratulieren und dir danken, dass du uns von Anfang an das Vertrauen geschenkt hast", sagte der Landessportdirektor und verwies darauf, dass auch Elina Stary und seine Nichte Celine Arthofer die Leistungen des Olympiazentrums in Anspruch nehmen.

Vollgas richtung Peking

Das erfolgreiche Trio befindet sich bereits in der Vorbereitungsphase für das nächste Saisonhighlight: Markus Salcher und Elina Stary mit Guide Celine Arthofer werden bei den Paralympics, die von 4. bis 13. März in Peking stattfinden, antreten.