Neues Jugend-, Familien- und Seminarhotel: Nach einem Jahr intensiven Umbauarbeiten sind hoch über dem Kremstal die ersten "Zimmer-Tester" eingezogen.

MICHELDORF (sta). Micheldorfs Bürgermeister Horst Hufnagl war der erste Gast im Jugend-, Familien- und Seminarhotel Burg Altpernstein. Er zeigte sich begeistert: "Ich freue mich sehr, dass das Institut für Soziale Kompetenz (ISK) als Pächter der Burg gefunden werden konnte. Was hier im vergangenen Jahr passiert ist, ist schon beachtlich."

Natur & Komfort auf der Ritterburg

18 hochwertig ausgestattete Zimmer mit insgesamt 100 Betten stehen künftig den Gästen in der rund 1000-jährige Burg hoch über dem Kremstal zur Verfügung. "Regionalität war uns dabei wichtig. Die Fußböden, Rezeption und die Möbel wurden aus regionalen Hölzern, von heimischen Handwerksbetrieben, gefertigt. Damit unsere Gäste auch gut schlafen, haben wir uns für Bettwaren und Matratzen von der Grünen Erde entschieden", sagt ISK-Geschäftsführer Peter Leeb. Die Räumlichkeiten in der Burg wurden kernsaniert, verfaulte Decken neu eingezogen. Wasser- und Elektroleitungen wurden neu verlegt und eine neue Zentralheizung eingebaut. Auch Küche und Restaurant wurden neu errichtet.

"Hierher kommt man, um zu entschleunigen und die Natur zu genießen. Wer trotzdem nicht auf Smartphone, Tablet und Co verzichten möchte, für den gibt es WLAN auf den Zimmern," so Leeb.

Ab sofort können Zimmer auf der Burg Altpernstein gebucht werden. Die Burgterrasse, die mit einer sensationellen Aussicht lockt und die Burg-Tarverne sind ab 1. Mai 2020 für die Öffentlichkeit zugänglich.