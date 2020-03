Forscher der Universität Innsbruck und Freiwillige aus ganz Tirol werden diesen Sommer einen wichtigen Beitrag zu Biodiversitätsforschung leisten. Mit dem Projekt Viel-Falter werden nun Schmetterlinge intensiv beobachtet.

TIROL, BEZIRK KITZBÜHEL (jos). Wem die Artenvielfalt ein Anliegen ist und man sich dazu vielleicht auch noch für Schmetterlinge interessiert, ist die Teilnahme am Projekt Viel-Falter eine gute Gelegenheit, sich in das Forschungsprojekt des Instituts für Ökologie der Universität Innsbruck einzubringen. Der Zeitaufwand ist gering, und das Viel-Falter Team bietet Einschulungen und Fortbildungen an. So findet zum Beispiel am 28. März einen Tagfalter-Bestimmungskurs statt.

Das Beobachten von Tagfaltern kann in kürzester Zeit erlernt werden, es braucht dazu keine Vorkenntnisse.

Was ist zu tun?