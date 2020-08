Über die Amtsübergabe an die neue Präsidentin Uschi Schorer haben wir bereits berichtet. Nun stellen wir den gesamten Vorstand, welcher bereits hoch motiviert die Arbeit aufgenommen hat namentlich vor. Zur Unterstützung von Präsidentin Uschi Schorer wurde Hedwig Capellari zur Vizepräsidentinnen gewählt, Andrea Reicht wurde als Kassierin bestätigt und als ihre Stellvertreterin Edith Semperboni, die Position der Schriftführerin übernimmt Mag. Hildegard Flack und als ihr Stellvertreter fungiert Herwig Neumayr. Die neue Präsidentin Uschi Schorer möchte u. a. die Kontakte zu den Schwesternstädte Rueil Malmaison und Bad Soden am Taunus verstärken und verspricht, dass die bekannten Ausflüge und Aktivitäten fortgesetzt werden. Nachdem die neue Schriftführerin Mag. Hildegard Flack über sehr gute Französisch-Kenntnisse verfügt gibt es ab sofort einmal im Monat unter dem Motto „Salut La France“ zwei Stunden kostenlose Konversation auf Französisch für alle Einheimischen. Über dieses Projekt, wo und wann es stattfinden wird, berichten wir in einer unserer nächsten Ausgaben.