FIEBERBRUNN (rw). Der Kulturausschuss lud im Vorfeld zur Eröffnung der Staatsmeisterschaften Österreichischer Film-Autoren zur Vernissage der Dorfausstellung „Sternstunden eines Ortsphotographen“ von Heinz Jöbstl.

Sein Werdegang zum „Fotografen vor Ort“ beginnt mit der Lehrzeit bei Austro Bild in Graz, setzt sich über die Grafische Meisterklasse in Wien bis zur Übernahme des Geschäftes von Max Porsche 1969 in Fieberbrunn fort. Zudem war Jöbstl auch Pionier in Sachen Luftbilder, noch lange vor der Erfindung der Drohne. Die Bilder am Dorfplatz dokumentieren einige ausgewählte „Sternstunden“ u. a. die Pressebilder von Udo Proksch (Fall Lucona) beim Lokalaugenschein 1990 in Hochfilzen. Erfolgreich war Jöbstl auch mit Werbeaufnahmen und seiner Vorliebe für Portraits.

Als einer der ersten Videofilmer in der Region hat er wertvolle Dokumente fürs Filmarchiv geliefert. Das erfahrene Mitglied des Filmklubs Fieberbrunn ist leidenschaftlicher Filmemacher, seine Beiträge wurden national mehrfach ausgezeichnet.

Die Ausstellung am Dorfplatz im Zentrum ist bis in den Herbst zu bestaunen.