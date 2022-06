Erpfendorf – 24 Jahre lang lenkte Hans-Peter Krepper als Obmann überaus erfolgreich die Geschicke vom Sportverein Erpfendorf und übergab sein Amt nun an Michael Gerbl.

Zuvor hörte man bei der gut besuchten 44. Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus Erpfendorf aber noch erfreuliche Sport-, Veranstaltungs- und Finanzberichte. In den letzten zwei Jahren waren wegen der Pandemie auch für den 320 Mitglieder zählenden SV Erpfendorf nur wenige Aktivitäten möglich. Trotzdem wurde das Training für 25 Alpin- und 20 Biathlon-Talente so gut als möglich aufrechterhalten.

Zahlreiche Erfolge gefeiert

Das zahlte sich aus, denn neben den Masters-Athleten Jürgen Guggenbichler (SL-Weltmeister in St.Moritz) und Stefan Aigner (ÖM im Slalom) war im Winter 2021/22 vor allem das Nordische Team sehr erfolgreich. Hannah Danzl und Sandro See eroberten den Österr. Schülermeistertitel im Luftgewehr-Sprint und in der Verfolgung. Zudem sicherten sie sich gemeinsam mit Ida Reisenbauer bzw. David Froidl den Tiroler Meistertitel in der Langlauf-Staffel. Im LL-Bezirkscup gab es einen tollen 2. Platz und eine ehrenvolle Aufgabe war die Teilnahme der talentierten Erpfendorfer Biathletin Nele Aigner bei den EYOF 2022 (Europäische Olympische Jugend-Winterspiele) in Finnland. Mit großem Erfolg führte das SV-Team am Lärchenhof mehrere Wettbewerbe durch und viele heimische Kampfrichter waren im In- und Ausland im Einsatz.

Ehrungen und Neuwahlen

Nach dem positiven Finanzbericht durch Andreas Mayr wurde Obmann-Stv. Wolfgang Schweinester gebührend geehrt. Für seine langjährige Funktionärstätigkeit wurde er mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Tiroler Skiverbandes ausgezeichnet. Nach 24 Jahren als umsichtiger Obmann beim SV Erpfendorf trat Hans-Peter Krepper heuer zu den Neuwahlen nicht mehr an. So wurde unter dem Vorsitz von Sportreferent GV Hannes Steger ein neues, motiviertes Vorstandsteam einstimmig gewählt: Michael Gerbl (Obmann), Martin Hechenblaikner und Andreas Schrott (Obmann-Stv.), Andreas Mayr (Kassier), Ossi Reisenbauer (Kassier-Stv.), Bianca Froidl (Schriftführerin), Carmen Thaler (Schriftf.-Stv.).

Glückwünsche der Ehrengäste

Dankesworte für Hans-Peter Krepper, Gratulationen für die Geehrten und gute Wünsche für den neuen Obmann Michael Gerbl und sein Team gab es auch von Vize-Bgm. Robert Jong. Zudem lobten zahlreiche Vereinsvertreter die gute Zusammenarbeit mit dem langjährigen Obmann, der in diesem Rahmen vom SV Kirchdorf auch für seine besonderen Leistungen im Fußballclub geehrt wurde. (gs)