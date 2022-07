KÖSSEN(jom). Die Fraktion Bichlach in Kössen hat auch eine eigene Feuerwehr und diese besteht schon seit 1912. Am vergangenen Sonntag wurde das 110-jährige Bestehen mit einem großen Fest im Beisein der umliegenden Feuerwehren und den Kössener Traditionsvereinen gefeiert.

Die Gemeinde war durch Bgm. Reinhold Flörl, Vizebgm. Marissa Dünser und GR Hans Knoll vertreten und von Seiten der Bezirksfeuerwehrverbandes war Vizekommandant Andreas Schroll, Abschnittskommandant Michael Schenk und Bezirksschriftführer Rudi Bellinger anwesend. Nach dem feierlichen Einzug der Formationen zelebrierte Pfarrer Rupert Toferer die Feldmesse im Schulhof Bichlach. Zum Festausklang sorgten die Klobnstona Musikanten für beste Stimmung.



Bewegte Geschichte – Gründung 1912

Kommandant Sebastian Grandner berichtet aus der Chronik die bewegte Geschichte der Bichlacher Wehr: Der Verein wurde am 7. Juli 1912 im Schulhaus zu Bichlach offiziell gegründet. Im selben Jahr, am 29. September, konnte das Gründungsfest gefeiert werden. Der damalige Mitgliederstand betrug 46 Mann. Im Jahr 1918 wurde das erste Spritzenhaus errichtet und ein Leiterwagen angeschafft.

Es folgten bewegte Vereinsjahre in der Geschichte der Feuerwehr Bichlach, unter anderem die Auflösung als selbstständige Wehr und die darauf folgende Eingliederung in die Feuerwehr Kössen im Jahr 1940. Mit Bescheid der Landesregierung vom 16. Juli 1948 wurde die Wehr wieder selbstständig. Es folgten weitere Höhepunkte, wie der Ankauf einer Motorspritze (1951), die Fahnenweihe (17./18. Juli 1954) sowie die Errichtung eines neuen Feuerwehrhauses in den Jahren 1969/70.

1976 wurden ein neues Feuerwehrauto und eine wesentlich leistungsstärkere Motorspritze angeschafft. Am 6. Mai 1990 wurde die neue Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Bichlach geweiht. Erwähnenswert ist Josef Gründler (+), der 1949 zum Kommandanten gewählt wurde und diese Funktion 35 Jahre innen hatte. Als Geburtstageschenk können sich die Bichlacher über ein sanierten Zeughaus und ein neues Fahrzeug sowie einen Funk-Container freuen, die letztes Jahr angeschafft wurden.

Der Festreigen begann bereits am Samstag mit dem Festbetrieb und Dämmerschoppen mit der Gruppe „Brandig“ aus Bayern sowie ein Kinderprogramm, Hüpfburg, Kinderschminken, Ponyreiten, Rundfahrten und einer Blaulichtdisco.