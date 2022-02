Jugend im Fokus der "Bürgermeisterliste" in St. Johann.

ST. JOHANN (jos). Kürzlich haben Bürgermeisterkandidat Stefan Seiwald und Hubert Almberger (2.) in St. Johann die offizielle Liste, mit der sie zur Gemeinderatswahl antreten werden, präsentiert. Kompetenz, Erfahrung und frischer Schwung sind laut Seiwald und Almberger die drei wesentlichen Eigenschaften, die das Team mitbringt.

"Fast alle wahlwerbenden Listen betonen in der Wahlwerbung, in Zukunft etwas für die Jugend tun zu wollen. Letztendlich befinden sich aber dann selten junge Teammitglieder auf wirklich wählbaren Plätzen. Auch hier geht die "Bürgermeisterliste" mit einem Beispiel voran: „Zwei von den ersten fünf Listenplätzen belegen kompetente und motivierte Teammitglieder die unter 30 bzw. sogar unter 25 Jahre alt sind", so der amtierende Bürgermeister Almberger.

"In guten Händen"

Auf Zusammenarbeit mit allen setzt Stefan Seiwald: „In den letzten Jahren hat sich St. Johann sehr gut entwickelt. Ein Grund dafür war bestimmt, dass immer das Wohl für unseren Ort im Vordergrund gestanden ist – und nur so kann sich unser St. Johann weiterhin gut entwickeln. So habe ich es immer praktiziert, und so würde ich es auch wieder.“

Angesprochen auf das Wahlziel möchten die beiden keine konkreten Zahlen nennen. "Wir möchten möglichst viele St. Johanner davon überzeugen, dass die Marktgemeinde mit unserem Team in guten Händen wäre und würden uns über möglichst viel Vertrauen in uns bei den Wahlen sehr freuen", so Seiwald.

Hier gehts zum lokalen Gemeinderatswahl-Ticker aus dem Bezirk Kitzbühel.