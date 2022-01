Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Tirol am 27. Februar; Ticker aus dem Bezirk Kitzbühel.

BEZIRK KITZBÜHEL (niko/jos). 3.650 Gemeinderäte werden am 27. Februar in Tirol neu gewählt. Davon amtieren 292 im Bezirk Kitzbühel.

Zur Wahl von Gemeinderat und Bürgermeister stimmberechtigt sind alle Unionsbürger, die spätestens am Tag der Wahl, also am 27. Februar, das 16. Lebensjahr vollendet sowie zum Stichtag 15. Dezember 2021 ihren Hauptwohnsitz in der jeweiligen Gemeinde haben und nicht durch ein Urteil eines inländischen Gerichtes vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Wahlberechtigte, die am Wahltag aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Ortsabwesenheit voraussichtlich verhindert sein werden, ihre Stimme in der Gemeinde abzugeben, können bereits jetzt die Wahlkarte beantragen.

In den Tiroler Kommunen sind 505.751 Personen wahlberechtigt, davon 258.418 Frauen und 247.333 Männer. Laut einer Umfrage der BezirksBlätter wird die Wahlbeteiligung aber trotz der Corona-Pandemie sehr hoch sein. Bei den letzten Gemeindewahlen im Jahr 2016 waren 489.720 Bürger stimmberechtigt. Die Ergebnisse der vergangenen Wahlen sind hier abrufbar.

Wahlvorschläge bis 28. Jänner

Spätestens am 28. Jänner, 17 Uhr, müssen die Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderates und der Bürgermeister bei der Gemeindewahlbehörde eingebracht werden. Für die Gemeindewahlen gilt dabei grundsätzlich: In den Gemeinderat wählbar ist jeder Unionsbürger mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde, der am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet hat und nicht von der Wählbarkeit aufgrund eines Urteiles eines inländischen Gerichtes ausgeschlossen ist.

Am 27. Februar wird gewählt.

Stichwahlen am 13. März

Für die Wahl des Gemeinderats und des Bürgermeisters werden zwei getrennte amtliche Stimmzettel verwendet. Erhält kein Wahlwerber bei der Bürgermeisterwahl am 27. Februar mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, kommt es am 13. März zu einer „engeren Wahl“ zwischen den beiden Wahlwerbern.

25. Jänner

Kitzbühel: Die Sozialdemokraten reichten als erste wahlwerbende Gruppe in der Stadt ihre Wahlliste ein. Mehr dazu...

21. Jänner

Tirol, Bezirk Kitzbühel: Die MFG präsentierte sich in Innsbruck der Presse. Mehr dazu...

20. Jänner

Schwendt: Die Liste "Gemeinsam für Schwendt" stellt mit Jürgen Kendlinger einen eigenen Bürgermeisterkandidaten. Mehr dazu ...

19. Jänner

Bezirk Kitzbühel: In den 20 Bezirksgemeinden gibt es 54.691 Wahlberechtigte, davon 26.425 Männer und 28.266 Frauen. Mehr dazu ...

Kitzbühel: Die UK lud alle GR-Listen - außer die ÖVP - zum Koppeln ein. Mehr dazu...

Hopfgarten/Kelchsau: Spitzen- und Bgm-Kandidat Guido Leitner präsentiert seine FPÖ-Liste und Schwerpunkte für den Wahlkampf. Mehr dazu...

Kitzbühel: Alexander Gamper präsentierte FPÖ-Liste; er selbst ist Spitzen- und Bürgermeisterkandidat. Mehr dazu...

18. Jänner

Waidring: Der amtierende Bürgermeister Georg Hochfilzer stellt sich mit der Liste "WIR für Waidring – Liste Georg Hochfilzer" erneut der Gemeinderatswahl. Mehr dazu ...

St. Johann: Die Sozialdemokraten fordern im Wahlkampf: "Endlich Regiobus!". Mehr dazu...

17. Jänner

Waidring: Michael Seibl startet mit seiner parteiunabhängigen Liste in Waidring in den Wahlkampf. Mehr dazu ...

Hopfgarten: Für den Ortsteil Kelchsau (Gde. Hopfgarten) stellt sich die "KelchsauerListe" der Gemeinderatswahl am 27. Februar. Mehr dazu ...

St. Johann: GR Claudia Pali wird sich als Listenerste und zugleich als Bürgermeisterkandidatin mit ihrer Liste "FREI – Parteifrei für St. Johann" der Gemeinderatswahl stellen. Mehr dazu ...

GR Claudia Pali tritt in St. Johann zur Bürgermeisterwahl an.

13. Jänner

Fieberbrunn: Die Liste „WIR für Fieberbrunn – Bürgerliste für ALLE“ tritt mit erfahrenen Mandataren und motivierten Neuzugängen zur Gemeinderatswahl an. Mehr dazu ...

12. Jänner

Kirchberg: Die Liste "Kirchberg NEU denken – gemeinsam mit Peter Fischer" stellt sich der Gemeinderatswahl, Spitzenkandidat Peter Schweiger tritt dabei auch als Bürgermeister zur Wahl an. Mehr dazu ...

Kitzbühel: "Ich will zu 100 % Bürgermeister sein", so der UK-Spitzenkandidat Andreas Fuchs-Martschitz; Kitzbühel den Einheimischen, mehr Transparenz – das sind weitere Schlagworte im Wahlkampf.Mehr dazu ...

Mehr Transparenz verspricht Andreas Fuchs-Martschitz.

10. Jänner

Oberndorf: Oberndorfs Bürgermeister Hans Schweigkofler (SPÖ) ist seit 1992 im Amt und will bei der kommenden Wahl noch einmal antreten. Mehr dazu ...

7. Jänner

Kitzbühel: Die Kitzbüheler Sozialdemokraten führten eine Umfrage in der Bevölkerung durch. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und der Presse präsentiert. Mehr dazu ...



5. Jänner

Waidring: Georg Hochfilzer, Bürgermeister in Waidring, hat dem Gemeinderat seine nochmalige Kandidatur für das Amt des Ortschefs angekündigt. Mehr dazu ...

3. Jänner

Hopfgarten: Das Team rund um Bürgermeisterkandidat Robert Hauser (Grüne) will in Zukunft Akzente für die Hopfgartner setzen. Mehr dazu ...

Simone Thurner, Robert Hauser und Andreas Höck belegen die ersten drei Listenplätze bei den Grünen Hopfgarten.

23. Dezember

Kitzbühel: Im Dezember-Gemeinderat wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen. Die Debatte war von Wahlkampf-Rhetorik begleitet. Mehr dazu ...

20. Dezember

Bezirk Kitzbühel: Die FPÖ tritt in sechs Bezirksgemeinden (Hopfgarten, Kirchberg, St. Johann, Waidring, Jochberg) zur Gemeinderatswahl an. Mehr dazu ...

Bezirk Kitzbühel: Fünf Grüne Listen werden im Bezirk Kitzbühel zu den Gemeinderatswahlen antreten. Mehr dazu ...

18. Dezember

Kirchberg: Bei einem Pressetermin wurde das Team des amtierenden Bürgermeisters Helmut Berger (SPÖ) präsentiert. Berger ist wieder Spitzen- und Bürgermeisterkandidat. Mehr dazu ...



Kirchbergs Bürgermeister Helmut Berger mit seinem Team.

Fieberbrunn: Hannes Fleckl stellt die Grünen Fieberbrunn neu auf und will mit seinem Team eine wählbare Alternative für die Gemeinderatswahlen 2022 anbieten. Mehr dazu ...

14. Dezember

Westendorf: Bürgermeisterin Annamarie Plieseis (WIR mit Annamarie Plieseis) kündigte ihre erneute Kandidatur für das Führungsamt bei den Gemeinderats- und Bürgermeister-Wahlen an. Mehr dazu ...

13. Dezember

Kössen: Der amtierende Bürgermeister Reinhold Flörl (Wirtschaft - Wir für Alle) wird erneut für das Amt des Ortschefs kandidieren. Mehr dazu ...

10. Dezember

St. Johann: Nach seinem Rücktritt als Bürgermeister im März 2019 wird Stefan Seiwald die St. Johanner Volkspartei als Spitzenkandidat in die Wahlen führen. Mehr dazu ...

Stefan Seiwald (li.) wird Spitzenkandidat, Hubert Almberger ist die Nummer zwei.

8. Dezember

Kitzbühel: Die Liste UK präsentierte Andreas Fuchs-Martschitz als Bürgermeister-Kandidat. Mehr dazu ...

7. Dezember

Schwendt: Die langjährige Vize-Bürgermeisterin von Schwendt, Maria Schermer, wird bei den Gemeinderatswahlen im Februar nicht mehr antreten. Neuer ÖVP-Obmann ist Georg Widauer. Mehr dazu ...

Maria Schermer übergab ihr Amt an Georg Widauer (li.).

2. Dezember

Kirchberg: Peter Schweiger (ÖVP) wurde per Briefwahl zum Bürgermeisterkandidaten gekürt, Matthias Gröderer fungiert als Obmann. Mehr dazu ...



30. November

Oberndorf: Die unabhängige Liste GEO ist die jüngste Liste der Gemeinde. Erstmals wird mit GV Christian Schroll auch ein Bürgermeisterkandidat ins Rennen geschickt. Mehr dazu ...

Die Liste GEO in Oberndorf wurde Lockdown-bedingt online erstellt, Ziele und Programm werden gemeinsam erarbeitet.

18. November

Jochberg: Bei der ÖVP in Jochberg gibt es nach zwölf Jahren einen Obmannwechsel. Beim Gemeindeparteitag der ÖVP Jochberg tauschten Obmann Johann Pletzer und sein Stellvertreter Andreas Hechenberger die Rollen. Mehr dazu ...

10. November

Kitzbühel: Im Kitzbüheler Gemeinderat wurde einstimmig die Anzahl der Beisitzer der Gemeindewahlbehörde für die Gemeinderatswahlen 2022 beschlossen. Mehr dazu ...



29. Oktober

Bezirk Kitzbühel: Die Frauen in der Tiroler Volkspartei wollen bei den Gemeinderatswahlen 2022 mehr Frauen in die Politik bringen. Im Bezirk Kitzbühel amtieren derzeit zwei Ortschefinnen, die Frauenquote in den Gemeinderäten liegt bei 22,3 Prozent. Mehr dazu ...

24. Oktober

St. Ulrich: Ortschefin Brigitte Lackner (Liste 1 - Gemeinsam für St. Ulrich) hat sich dazu entschlossen, bei den anstehenden Bürgermeisterwahlen nicht mehr zu kandidieren. In ihre Fußstapfen treten will der bisherige Vize-Bgm. Christoph Würtl (von der Liste Lackners). Mehr dazu ...

Brigitte Lackner sagt Adieu zum Amt.

21. Oktober

Kirchberg: In Kirchberg wurde die FPÖ-Ortsgruppe unter der Führung von GR Wolfgang Haller neu gegründet. Mehr dazu ...



20. Oktober

Westendorf: Die neu gegründete Gemeinderatsliste "Für Westendorf" stellte sich und den Spitzenkandidaten Rene Schwaiger im Rahmen einer Auftaktveranstaltung vor. Mehr dazu ...



19. Oktober

Hopfgarten: Robert Hauser (Grüne) wird als Listenführer und Kandidat für die Wahl des Bürgermeisters die Liste anführen und den bisherigen Gemeinderat Andreas Höck ablösen. Beide werden gemeinsam mit einem starken Team versuchen, den Mandatsstand der Grünen zu erhöhen. Mehr dazu ...



14. Oktober

St. Jakob: In der kleinen Gemeinde St. Jakob wird es 2022 einen Wechsel im Bürgermeisteramt geben. Ortschef Leonhard Niedermoser (Für St. Jakob – Bürgermeisterliste Leo Niedermoser) wird bei der kommenden Bürgermeisterwahl nicht mehr kandidieren. Mehr dazu ...



Leo Niedermoser (re.) steht nicht mehr als "Hauserer" Ortschef zur Verfügung.

10. September

Kitzbühel: Die NEOS werden in Kitzbühel nicht selber bei den kommenden Gemeinderatswahlen kandidieren, werden aber eine unabhängige Liste unterstützen. Die Partei will die ÖVP-Absolute im Gemeinderat brechen. Mehr dazu ...